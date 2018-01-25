В СКС еженедельно проводятся заседания комитета по дебиторской задолженности

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Проблема оплаты коммунальных услуг была и остаётся одной из самых острых в сфере ЖКХ. Например, общий долг жителей и предприятий Самары за холодную воду и канализацию перед «Самарскими коммунальными системами» превышает 1,2 млдр. рублей.СКС идут навстречу абонентам, попавшим в сложные жизненные ситуации и не имеющим возможности вовремя и в полном объёме оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения. Каждую неделю по вторникам в 9.00 по адресу: ул. Луначарского, 56 проходят заседания комитета по дебиторской задолженности. Каждый человек, у которого возникли проблемы с оплатой услуг «Самарских коммунальных систем», может прийти на заседание и вместе со специалистами найти выход. За 2017 год на комитете были выслушаны более 300 абонентов – физических и юридических лиц.Также на заседаниях комитета рассматривались ситуации с самовольными подключениями частных домов, автомоек, магазинов и пр. Амнистий для самовольщиков СКС больше проводить не будет, но работа по их выявлению будет продолжаться. За 2017 год было выявлено 172 самовольщика – физических лица и 15 – юридических. Оплачено ими в досудебном порядке около 8 миллионов рублей.Необходимо отметить, что в случае добровольного признания самоуправства и направления заявления об этом, абонент оплачивает суммы в десятки раз меньшие, чем в случае выявления сотрудниками СКС.Главное – не отсиживаться, не копить долги, а открыто сказать о своих трудностях, сообщает пресс-служба СКС.