В ОДУ Средней Волги и Самарском РДУ прошел День открытых дверей

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В рамках празднования Дня энергетика филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги» (ОДУ Средней Волги) и «Региональное диспетчерское управление энергосистем Самарской и Ульяновской областей» (Самарское РДУ) организовали ознакомительный тур для сотрудников ПАО «Самараэнерго».Мероприятие приурочено Системным оператором к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче, который второй год проводится по инициативе Минэнерго России в целях популяризации культуры бережного отношения к природе и рационального использования ресурсов. Партнерами фестиваля выступают ведущие энергокомпании страны.В ходе экскурсии ее участники расширили свои знания о Системном операторе и его функциях по управлению электроэнергетическими режимами ЕЭС России, объединенных и региональных энергосистем. Коллеги ознакомились с историей создания Системного оператора, отметившего в этом году свое 15-летие, и его ролью в обеспечении надежной работы ЕЭС России, с работой диспетчеров Системного оператора и применяемыми в диспетчерском управлении передовыми технологиями.Гости побывали в диспетчерском зале Самарского РДУ, где заместитель главного диспетчера филиала Константин Гречин рассказал об особенностях работы диспетчерской смены и показал, как в режиме реального времени диспетчеры управляют энергосистемами Самарской и Ульяновской областей.В диспетчерском центре ОДУ Средней Волги коллеги-энергетики получили возможность больше узнать о структуре и особенностях Объединенной энергосистемы Средней Волги, в которую входит энергосистема Самарской области. Заместитель начальника Оперативно-диспетчерской службы ОДУ Средней Волги Александр Зверинцев рассказал о задачах, решаемых специалистами компании в процессе управления электроэнергетическим режимом энергообъединения, о действиях диспетчеров в случае аварии в энергосистеме и о системе подготовки персонала.Дни открытых дверей для коллег из других энергокомпаний проводятся в филиалах АО «СО ЕЭС» регулярно и являются одним из методов совершенствования рабочего взаимодействия Системного оператора с субъектами электроэнергетики регионов.