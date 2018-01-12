В 2018 году Самараэнерго будет принимать потребителей в режиме продлённого рабочего дня

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Учитывая многочисленные просьбы граждан – потребителей электрической энергии в сентябре прошлого года в ПАО «Самараэнерго» было приняторешение продлить прием потребителей до 19 часов по вторникам и четвергам.Эта практика показала положительный результат и для удобства потребителей будет действовать и в текущем году. В 2018 году во всех отделениях ПАО«Самараэнерго» устанавливается следующий режим работы: понедельник, среда – с 8-00 до 17-00; вторник, четверг – с 8-00 до 19-00; пятница – с 8-00 до16-00 без перерыва на обед.Стоит отметить, что почти 80 000 потребителей перешли на он-лайн обслуживание в Личном кабинете на сайте www.samaraenergo.ru, количество посещений официального сайта ПАО «Самараэнерго» составляет около 50 000 человек в месяц.