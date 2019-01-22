Сызранский «ТЯЖМАШ» посетили китайские машиностроители

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АО «ТЯЖМАШ» посетили представители Китайской машиностроительной инжиниринговой корпорации (CMEC). Гости, являющиеся заказчиками оборудования для нового энергоблока сербской ТЭС «Костолац-Б», оценили готовность предприятия к масштабной работе.В данном проекте АО «ТЯЖМАШ» выступает поставщиком восьми мельниц-вентиляторов МВ 3850/1150/460, включающих принципиально новые конструкторские решения. В настоящее время на заводе заканчиваются работы по проектированию, согласованию всей необходимой документации и подготовке производства. Параллельно уже ведется материально-техническое обеспечение проекта: закупка материалов, комплектующих и заключение договоров субподряда.В ходе переговоров стороны согласовали требуемые сроки и очередность поставки продукции. Представители заказчика остались довольны итогами встречи и отбыли на родину с уверенностью, что сызранские специалисты успешно и своевременно исполнят все взятые обязательства по заключенному контракту, сообщает Минпромтех региона.