Сызранский НПЗ выпустил в Волгу более 500 кг мальков толстолобика

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Завод в обязательном порядке заботится о восстановлении окружающей среды.



Сызранский НПЗ выпустил 26 507 мальков толстолобика в Саратовское водохранилище, в районе села Давыдовка Самарской области. Экологическая акция по восполнению биоресурсов Волги уже стала традиционной. Мальки выросли в бассейнах рыбопитомника, а к месту выпуска их доставили в специальном резервуаре. Прежде чем выпустить молодь в реку, экологи СНПЗ проверили температуру воды в Волге и в резервуаре, чтобы у крошечных рыбок не наступил шок от большой разницы температур. Все показатели оказались в норме, и выпуск рыбы, за которым наблюдали специалисты рыбоохраны Самарской области, прошел удачно.



По словам специалистов отдела по охране окружающей среды АО «СНПЗ», мальки быстро освоятся и приживутся в реке. Более того: их выпуск очень полезен для состояния Волги.

«Конечно, мероприятие нужное для пополнения популяции водных биологических ресурсов. Растительноядные рыбы, такие как толстолобик, являются природными мелиораторами водохранилищ. Они питаются нижней водной растительностью, очищают водоем от микроскопических водорослей. И поэтому эти рыбы, как никакие другие, просто необходимы для наших водохранилищ, чтобы вода была чище. Толстолобики вырастают до 50 кг . В итоге мы одновременно получаем деликатесный продукт и очищаем воду», - рассказывает государственный инспектор отдела организации участковых инспекторов рыбоохраны Самарской области и государственного контроль-надзора в области рыболовства и сохранения водных и биологических ресурсов Владимир Горячев.

Уменьшение влияния на окружающую среду – приоритет экологической политики Сызранского НПЗ. Несмотря на то, что на всех водозаборах завода установлена современная система фильтрации, вместе с водой из Саратовского водохранилища может попасть икра рыб и мальки. Поэтому для сохранения в Волге баланса экосистемы представители СНПЗ подобную экологическую акцию проводят ежегодно. Так, в период с 2010 по 2018 завод выпустил в Саратовское водохранилище более 300 тысяч мальков стерляди, толстолобика, белого амура и сазана.

Отметим, что, кроме регулярного выпуска мальков завод также заботится о сохранности водных ресурсов, реализуя программу модернизации оборудования, снижая количество выбросов в окружающую среду. Вода с заводских очистных сооружений, которая сбрасывается в Саратовское водохранилище, по показателям экологической безопасности превосходит ту, что предприятие забирает из водоема для своих нужд.