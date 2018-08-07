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Сызранский НПЗ успешно прошел надзорный аудит системы энергетического менеджмента Одна из важнейших задач завода - повышение энергоэффективности
Сызранский НПЗ успешно прошел надзорный аудит системы энергетического менеджмента
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Сызранский НПЗ успешно прошел надзорный аудит системы энергетического менеджмента

7 августа 2018 18:00
83
Сызранский НПЗ успешно прошел надзорный аудит системы энергетического менеджмента Одна из важнейших задач завода - повышение энергоэффективности
Одна из важнейших задач завода - повышение энергоэффективности

В АО «СНПЗ» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») успешно завершился второй надзорный аудит на соответствие требованиям ISO 50001:2011. Этот международный стандарт обеспечивает организацию полноценной стратегией действий для повышения эффективности ее энергосистемы.

Проверка, проведенная в нескольких подразделениях Сызранского НПЗ, подтвердила правильность стратегии, выбранной руководством завода: эффективность, надежность плюс вовлеченность персонала в процесс экономии ресурсов.

Нефтепереработка, по своей сути, энергозатратна. И потому цель любого современного предприятия отрасли – оптимизация потребления ТЭР. На СНПЗ, к примеру, разработана соответствующая программа, нацеленная на сбережение ресурсов. В соответствии с принципами эффективного энергоменеджмента налажен непрерывный контроль технологических процессов, причем в него включилось не только руководство, но и рядовые сотрудники на своих рабочих местах.

Сызранцы разработали и внедрили на всех установках предприятия систему визуализации потребления топливно-энергетических ресурсов. На первом этапе персонал наряду с технологическими параметрами своей установки контролировал и удельное потребление пара.

На достигнутом специалисты не остановились и начали поиск дополнительных решений, расширяющих функционал действующей системы. Определили, какие энергетические потоки не охвачены визуализацией, оценили возможные узкие места. Для начала оптимизировав существующую систему отображения материального баланса, нефтепереработчики свели к минимуму риск неточного планирования. Далее пришел черед дополнений функционала системы визуализации. Кроме удельного расхода пара на отдельные мониторы в операторных стали выводиться и данные о потреблении установкой жидкого и газообразного топлива, электроэнергии. Отклонение от плана - сигнал к корректировке режима оборудования. При этом эффективной эксплуатации печей и теплообменников на СНПЗ и так уделяют самое пристальное внимание.
Кстати на мониторах выводится не только количество тонн потребленных ТЭР, но и их стоимость. Очень наглядно – каждая бригада может отследить, сколько удалось сэкономить благодаря их грамотным действиям. По итогам месяца лучшие коллективы поощряются материально. Личная заинтересованность сотрудников оборачивается для предприятия в целом существенной экономией ресурсов.
Следующая цель заводчан - развить процесс визуализации до уровня, при котором любое внеплановое отклонение будет тут же обнаружено и дистанционно исправлено.

Отметим, что в следующем году заводу предстоит пройти уже ре-сертификационный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001:2011. А перспектива предприятия, сделавшего ставку на вовлеченность своих сотрудников, всегда будет успешной.
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