Сформирован новый состав совета директоров GM-АвтоВАЗ

В Тольятти 5 июня состоялось заседание совета директоров и годовое общее собрание акционеров ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», на котором был утвержден новый состав совета. Организационные изменения связаны с выходом из состава совета Штефана Мауэрера и Нихара Пателя.Новыми членами Совета директоров стали Алексей Бобров, старший советник Президента ПАО «АВТОВАЗ» и Кнуд Филипп, директор по глобальному развитию, слияниям и поглощениям General Motors.Таким образом, сформирован новый состав совета директоров, в который вошли:со стороны ПАО «АВТОВАЗ»Николя Мор, заместитель председателя совета директоров ПАО «АВТОВАЗ, старший вице-президент, председатель региона Евразия Группы Рено;Эдуард Вайно, вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами ПАО «АВТОВАЗ»;Алексей Бобров, старший советник президента ПАО «АВТОВАЗ».со стороны General MotorsПаоло Арпеллино, исполнительный директор группы управления преобразованиями General Motors;Филип Киенли, вице-президент по производству и член правления General Motors;Кнуд Филипп, директор по глобальному развитию, слияниям и поглощениям General Motors.Члены совета директоров выразили благодарность Штефану Мауэреру и Нихару Пателю за их деятельность в составе совета и вклад в развитие ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», сообщает сайт компании.