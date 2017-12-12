Самарцы, не имеющие долгов за воду, могут получить подарок

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11 декабря стартовала традиционная акция «В Новый год – без старых долгов», поощряющая добросовестных плательщиков за воду и предоставляющая возможность должникам перейти в разряд порядочных горожан. Многие жители города уже хорошо знакомы с главными условиями акции и с нетерпением ждут ее начала. Самые нетерпеливые добросовестные плательщики свой гарантированный сладкий подарок могут получить уже сегодня.Абонентов «Самарских коммунальных систем», которые не имеют долгов или успели их погасить, ждут в центрах обслуживания клиентов с 11 по 28 декабря 2017 года со сладкими подарками. А после регистрации на сайте они ещё смогут принять участие в большом розыгрыше ценных призов.Главное условие – отсутствие долгов за холодную воду и канализацию и авансовый платёж, равный или больший, чем начисления ноября. Подробные условия акции – на сайте http://samcomsys.ru/messages/10288.