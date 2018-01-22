Самарский метрополитен получит 35 млн рублей
22 января 2018 13:47
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Газбанк предоставит организации 35 млн рублей на пополнение оборотных средств, используемых МП для осуществления своей постоянной деятельности. Информацию об этом опубликовали на госзакупках.
— Цена контракта — 2,07 миллиона рублей. Ее установили из расчета процентной ставки 18%, — пояснили в конкурсной комиссии. — Выплатить кредит организация планирует в течение 120 дней.
Стоит отметить, что у многих самарских МП накапливаются долги. В прошлом году только 15 из 24 организаций не ушли в минус. Кредит также понадобился МП «Спецремстройзеленхоз». Эти деньги направили на пополнение оборотных средств и погашение долговых обязательств.
В долги пришлось влезть и «Трамвайно-троллейбусному управлению». Для предприятия открыли кредитную линию на 50 миллионов на срок не более двух лет, сообщает 63.ру.
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