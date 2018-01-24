«Самарские коммунальные системы» провели День здоровья

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«Самарские коммунальные системы» в течение года несколько раз проводят День здоровья, куда может прийти любой сотрудник компании с семьёй и провести время с удовольствием и пользой. В этот раз гостей принимала школа высшего спортивного мастерства №1 водно-спортивная база «Сухая Самарка».Более 50-ти сотрудников компании собрались для того, чтобы покататься на лыжах и с горки, подышать морозным воздухом и весело провести время.В отличие от традиционных соревнований, общего старта и зачётного времени не было. Каждый ехал в комфортном для себя темпе и сам выбирал дистанцию.Главным итогом стало хорошее настроение и заряд бодрости на предстоящую рабочую неделю, сообщает пресс-служба СКС.