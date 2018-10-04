Самарские энергетики реализуют мероприятия по профилактике электротравматизма вместе с полицией

92

«Самарские распределительные сети» реализуют мероприятия по профилактике электротравматизма среди сторонних лиц на объектах электроэнергетики. Впервые за время проведения профилактических мероприятий энергетики пришли к подросткам вместе с полицией.В текущем году энергетики «Самарских распределительных сетей» расширили работу и направили дополнительные силы на воспитанников социальных учреждений для несовершеннолетних (детские дома, интернаты, приюты и т.п.) и «трудных» подростков. Сотрудники филиала наладили взаимодействие по вопросам профилактики электротравматизма с участковыми уполномоченными полиции и подразделениями органов внутренних дел по делам несовершеннолетних.Энергетики уверены, что дети, не знающие правила поведения вблизи энергообъектов, могут причинить своему здоровью вред или даже лишиться жизни. Так во время занятий подростки с удивлением узнали, что получить удар током можно, не касаясь провода, а приблизившись к нему на небольшое расстояние. Специалисты филиала рассказали юным слушателям, что поражение током нередко происходит буквально через воздух, так как между электроустановкой и телом человека возникает электрическая дуга.В среднем в месяц будет проводиться порядка 5 подобных уроков в школах-интернатах, социальных приютах, центрах для несовершеннолетних. Упор в таких уроках, помимо основных правил электробезопасности, делается на недопущение проникновения на территории энергообъектов, нахождение в охранных зонах ЛЭП, набросы на провода и др.Подобная совместная работа энергетиков и инспекторов по делам несовершеннолетних является эффективным средством профилактики возникновения несчастных случаев на объектах энергетики, результативности в профилактике детского электротравматизма, практической значимости в обеспечении правопорядка в регионе, а также информированности жителей региона о необходимости осторожного отношения к объектам электросетевого хозяйства Самарской области.