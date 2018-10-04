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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Самарские энергетики реализуют мероприятия по профилактике электротравматизма вместе с полицией

4 октября 2018 10:52
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Самарские энергетики реализуют мероприятия по профилактике электротравматизма вместе с полицией
Особое внимание уделяется электробезопасности среди детей и подростков.

«Самарские распределительные сети» реализуют мероприятия по профилактике электротравматизма среди сторонних лиц на объектах электроэнергетики. Впервые за время проведения профилактических мероприятий энергетики пришли к подросткам вместе с полицией.

В текущем году энергетики «Самарских распределительных сетей» расширили работу и направили дополнительные силы на воспитанников социальных учреждений для несовершеннолетних (детские дома, интернаты, приюты и т.п.) и «трудных» подростков. Сотрудники филиала наладили взаимодействие по вопросам профилактики электротравматизма с участковыми уполномоченными полиции и подразделениями органов внутренних дел по делам несовершеннолетних.

Энергетики уверены, что дети, не знающие правила поведения вблизи энергообъектов, могут причинить своему здоровью вред или даже лишиться жизни. Так во время занятий подростки с удивлением узнали, что получить удар током можно, не касаясь провода, а приблизившись к нему на небольшое расстояние. Специалисты филиала рассказали юным слушателям, что поражение током нередко происходит буквально через воздух, так как между электроустановкой и телом человека возникает электрическая дуга.

В среднем в месяц будет проводиться порядка 5 подобных уроков в школах-интернатах, социальных приютах, центрах для несовершеннолетних. Упор в таких уроках, помимо основных правил электробезопасности, делается на недопущение проникновения на территории энергообъектов, нахождение в охранных зонах ЛЭП, набросы на провода и др.
Подобная совместная работа энергетиков и инспекторов по делам несовершеннолетних является эффективным средством профилактики возникновения несчастных случаев на объектах энергетики, результативности в профилактике детского электротравматизма, практической значимости в обеспечении правопорядка в регионе, а также информированности жителей региона о необходимости осторожного отношения к объектам электросетевого хозяйства Самарской области.

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