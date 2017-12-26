СИБУР Тольятти приглашает студентов на производственные стажировки
26 декабря 2017 12:35
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Предприятие синтетических каучуков «СИБУР Тольятти» приглашает студентов высших и средних заведений стать участниками программы производственных стажировок. Основная цель программы – формирование кадрового резерва на стартовые позиции предприятия.
В 2017 году производственная стажировка проходит по ряду специальностей: механика, технология, производство, экономика и финансы, юридическая поддержка. В программе участвуют 33 студента Тольяттинского химико-технологического колледжа и Тольяттинского государственного университета.
Во время стажировки студенты получают оплату в соответствии с занимаемой должностью. На производстве они изучают особенности профессии, знакомятся с технологическими особенностями оборудования, производственными установками, развивают необходимые для профессии компетенции и навыки.
В 2017 году производственная стажировка проходит по ряду специальностей: механика, технология, производство, экономика и финансы, юридическая
поддержка. В программе участвуют 33 студента Тольяттинского химико-технологического колледжа и Тольяттинского государственного университета. Во время стажировки студенты получают оплату в соответствии с занимаемой должностью.
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