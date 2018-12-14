С конвейера завода «АКОМ» в Жигулевске сошла 20-миллионная батарея
14 декабря 2018 09:49
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Тринадцатого декабря на производственной площадке «АКОМ» в ходе торжественного мероприятия, посвященного выпуску юбилейного аккумулятора, состоялась премьера регионального бренда «Жигулевский аккумулятор».
За свою 16-летнюю историю «АКОМ» прошел длинный путь от сборочного производства до корпорации энергетических решений. В течение последних шести лет компания занимает первое место по объему производства АКБ в России. В прошлом году на предприятии произвели 2 млн батарей, а по итогам этого года выпустили уже 2,5 млн батарей.
«Третья часть всех российских аккумуляторов производится на нашем заводе, - сказал президент ГК «АКОМ» Николай Игнатьев. - Мы осуществляем 50% поставок на автопредприятия, работающие в нашей стране, - «Рено-Ниссан», «Форд», «Дженерал Моторс», УАЗ, ГАЗ и, конечно, АВТОВАЗ. В общем объеме эскпортных поставок батарей доля нашей компании составляет около 70%. Сегодняшний успех - это заслуга всего коллектива».
Это знаменательное событие отметил губернатор Дмитрий Азаров в своем выступлении на внеочередном заседании думы Жигулевска: «АКОМ» является одной из ведущих компаний города, и сегодня предприятием пройден очередной производственный рубеж».
Стремительный рост компании стал возможен благодаря постоянному совершенствованию производственных возможностей. Стратегическая цель «АКОМа» - стать глобальным игроком рынка и составить конкуренцию ведущим мировым производителям АКБ. Как подчеркнул министр промышленности и торговли региона Михаил Жданов, сейчас технологическое оснащение предприятия соответствует самым прогрессивным стандартам и не имеет аналогов в России: «Предприятие всегда ставит перед собой непростые и амбициозные цели и всегда достигает их. «АКОМ» никогда не останавливается на достигнутом. В этом состоит главное конкурентное преимущество компании».
Первая батарея на заводе в Жигулевске была выпущена в 2002 году в рамках контрактной сборки. А 20-миллионный аккумулятор, сошедший с заводского конвейера, является уже собственной разработкой компании и в линейке «акомовской» продукции открывает новый бренд - «Жигулевский аккумулятор», пишет "Волжская коммуна".
«Мы уже по многим параметрам приблизились к уровню глобальной компании, - заявил Николай Игнатьев. - Максимальная производственная мощность промплощадки в Жигулевске составляет 3,5 млн аккумуляторных батарей. Дальнейшим шагом может стать строительство нового завода или покупка существующего производства, и, возможно, это будет альянс с другим производителем батарей».
«АКОМ» имеет большой опыт технологического сотрудничества и продолжает развивать связи с мировыми производителями. Как рассказал глава компании, в рамках такого взаимодействия будет реализовываться проект «АКОМ-Индастриал». Завод по импортозамещающему производству тяговых батарей стал первым резидентом ТОР «Тольятти». В соответствии с заявленными сроками, выпуск продукции на предприятии стартует в начале следующего года.
"В ходе стратегической сессии «Малые города - большие возможности» шла речь о том, что каждый город должен иметь свою изюминку, которая будет выделять его среди других. Сегодня мы представляем бренд «Жигулевский аккумулятор». Я уверен, что он станет не менее популярным, чем бренд «Жигулевское пиво»", - говорит Николай Игнатьев.
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