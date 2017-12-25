«Победа» предложила Деду Морозу и Снегурочке лететь бесплатно

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Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года предлагает пассажирам в костюме Деда Мороза или Снегурочки бесплатный перелет на всех рейсах маршрутной сети при наличии свободных мест. Чтобы принять участие в новогодней акции, клиент должен подойти на стойку регистрации в костюме сказочного персонажа, заявить о желании воспользоваться правом бесплатного перелета и дождаться окончания регистрации. Представитель авиакомпании при наличии свободного места на рейсе оформит бесплатный перелет для участника акции, которому придется остаться в костюме сказочного персонажа до приземления в аэропорту назначения, чтобы остальные пассажиры, особенно дети, вдохновлялись праздничным настроением.Новая акция рассчитана на людей, которые не смогли купить билеты на новогодние каникулы и готовы провести какое-то время в аэропорту ради бесплатного перелета. «Мы хотим поднять нашим клиентам настроение, украсить рейсы всеми любимыми героями. Конечно, рейсы «Победы» продаются полностью, но по статистике около 3% пассажиров на рейс не приходят, поэтому шансы улететь одному Деду Морозу или Снегурочке вполне реальны», - отметил генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков.Дополнительные услуги (багаж, выбор места и др.) участникам акции предоставляются за плату. Ручная кладь и вещи из перечня ФАП-82, суммарно соответствующие габаритам 36Х30Х27см, перевозятся в салоне бесплатно.Стоит обратить внимание, что костюм участника акции должен быть выполнен по стандарту сказочных персонажей русских сказок: обязательно наличие бороды для Деда Мороза и косы для Снегурочки.