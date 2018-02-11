По итогам января LADA Vesta стала самой продаваемой машиной в России
11 февраля 2018 09:59
233
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в
январе 2018 года выросли на 31,3%.
Все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства. Доля продаж АВТОВАЗа составила 34,9%.
Самой продаваемой машиной стала Лада, из моделей лидирует Лада Веста - за январь продано 6696 штук, для сравнения в январе прошлого года - 4088, сообщает aebrus.ru.
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