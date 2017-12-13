PepsiCo сделала крупнейший предзаказ на электрогрузовики Tesla
13 декабря 2017 15:34
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«Грузовики Tesla Semi дополнят текущий автопарк PepsiCo в США. Также они являются ключевым пунктом плана компании по сокращению выбросов парниковых газов», — цитирует агентство представителя компании Майка О'Коннелла. Он отметил, что компания изучает маршруты, на которых будут использоваться грузовики.
Ранее о планах по покупке электрогрузовиков заявили ретейлер Walmart, транспортная компания J. B. Hunt Transport Services, корпорация Sysco, логистическая компания DHL. По подсчетам Reuters, всего Tesla получила заказы на 285 грузовиков.
В конце ноября Tesla Motors определилась с предварительной стоимостью электрогрузовиков: фуры нового поколения можно будет купить за $150 тыс. с запасом хода 482 км и за $180 тыс. с запасом хода 805 км.
Глава SpaceX и Tesla Илон Маск представил прототип электрического грузовика Tesla Semi 17 ноября. По словам Маска, грузовик сконструирован «как пуля». Электрофура может проехать на одной зарядке 804 км при полной загрузке и на максимально возможных скоростях. Грузовик может разогнаться до 96 км/ч за первые пять секунд движения, а при максимальной загрузке (36 т) — за 20 секунд.
30 минут зарядки на электростанции позволят обеспечить грузовику 643,6 км проезда. У фуры четыре независимых друг от друга двигателя, которые обеспечивают работу каждого из четырех колес. Грузовик сконструирован с водительской кабиной для одного человека. Серийное производство электрофур начнется в 2019 году.
Также 17 ноября Маск представил новую легковую модель Tesla Roadster. Это полноприводный спортивный автомобиль с откидывающейся прозрачной крышей, который разгоняется до почти 100 км/ч за 1,9 сек. Машина вмещает четыре человека. На одной подзарядке спорткар сможет проехать до 1 тыс. км, максимальная скорость — до 400 км/ч. Цена базовой модели будет начинаться с $200 тыс. Продажи Roadster Tesla планирует начать в 2020 году.
Фото: Alexandria Sage / Reuters
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