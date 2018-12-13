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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Новый мобильный эко пост Куйбышевского НПЗ проследит за состоянием воздуха в районе

13 декабря 2018 09:01
108
Новый мобильный эко пост Куйбышевского НПЗ проследит за состоянием воздуха в районе Он оснащен самым современным и высокоточным оборудованием
Куйбышевский НПЗ запустил новый передвижной экологический пост контроля атмосферного воздуха.

Он оснащен самым современным и высокоточным оборудованием, например, газовым хроматографом «Хроматек-Газохром 2000», метеокомплексом WS500-UMB.
Комплекс позволит на месте оценить состояние воздуха по таким показателям, как сероводород, диоксид серы, фенол, оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, и отобрать пробы для дальнейшего детального анализа в заводской стационарной лаборатории.

Оценка проводится восемь раз в сутки, и за 24 часа лаборатория выполняет более 50 анализов качества атмосферного воздуха. Исследования ведутся оперативно, самое большее за четыре часа будет готов наиболее сложный анализ.

Передвижная лаборатория работает как на территории самого предприятия, так и в его санитарно-защитной зоне и в районе ЖК «Волгарь». Продолжительность замера в каждом пункте – около 20 минут.
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