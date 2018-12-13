Новый мобильный эко пост Куйбышевского НПЗ проследит за состоянием воздуха в районе

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Он оснащен самым современным и высокоточным оборудованием, например, газовым хроматографом «Хроматек-Газохром 2000», метеокомплексом WS500-UMB.Комплекс позволит на месте оценить состояние воздуха по таким показателям, как сероводород, диоксид серы, фенол, оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, и отобрать пробы для дальнейшего детального анализа в заводской стационарной лаборатории.Оценка проводится восемь раз в сутки, и за 24 часа лаборатория выполняет более 50 анализов качества атмосферного воздуха. Исследования ведутся оперативно, самое большее за четыре часа будет готов наиболее сложный анализ.Передвижная лаборатория работает как на территории самого предприятия, так и в его санитарно-защитной зоне и в районе ЖК «Волгарь». Продолжительность замера в каждом пункте – около 20 минут.