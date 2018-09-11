Накопили долг и ушли с рынка: «ПК Автокомпонент Сызрань» не платит по счетам?

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АО «ПК Автокомпонент Сызрань» утратило статус территориальной сетевой организации и ушло с рынка, задолжав филиалу ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» более 3,6 млн рублей за услуги по передаче электрической энергии, сообщает пресс-служба компании "Самарские распределительные сети".Договорные обязательства перед энергетиками АО «ПК Автокомпонент Сызрань» не исполняло систематически. Филиал «Самарские распределительные сети» был вынужден обратиться в суд и взыскивать дебиторскую задолженность по исполнительным листам. В настоящее время долг контрагента за 8 месяцев 2017 гг. составляет свыше 3,6 млн рублей.Компании, которые накапливают долг и уходят с рынка, вызывают особую обеспокоенность энергетиков.«Некоторые организации считают, что оплачивать услуги по передаче электрической энергии не нужно и наращивают долг перед энергетиками. Но за электричество, как и за любой другой товар или услугу, необходимо платить, - комментирует сложившуюся ситуацию заместитель директора по развитию и реализации услуг самарского филиала ПАО «МРСК Волги» Светлана Лаптева.Безответственное отношение ТСО к договорным обязательствам и растущая дебиторская задолженность не должна негативно влиять на энергобезопасность всей области. Решение проблем долгов за услуги по передаче электроэнергии должно быть комплексным, при участии не только энергетиков, но и органов власти и силовых структур.