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Накопили долг и ушли с рынка: «ПК Автокомпонент Сызрань» не платит по счетам?

11 сентября 2018 09:11
185
Накопили долг и ушли с рынка: «ПК Автокомпонент Сызрань» не платит по счетам Долг перед энергетиками составил более 3,6 млн рублей.
Долг перед энергетиками составил более 3,6 млн рублей.

АО «ПК Автокомпонент Сызрань» утратило статус территориальной сетевой организации и ушло с рынка, задолжав филиалу ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» более 3,6 млн рублей за услуги по передаче электрической энергии, сообщает пресс-служба компании "Самарские распределительные сети".

Договорные обязательства перед энергетиками АО «ПК Автокомпонент Сызрань» не исполняло систематически. Филиал «Самарские распределительные сети» был вынужден обратиться в суд и взыскивать дебиторскую задолженность по исполнительным листам. В настоящее время долг контрагента за 8 месяцев 2017 гг. составляет свыше 3,6 млн рублей.
Компании, которые накапливают долг и уходят с рынка, вызывают особую обеспокоенность энергетиков.

«Некоторые организации считают, что оплачивать услуги по передаче электрической энергии не нужно и наращивают долг перед энергетиками. Но за электричество, как и за любой другой товар или услугу, необходимо платить, - комментирует сложившуюся ситуацию заместитель директора по развитию и реализации услуг самарского филиала ПАО «МРСК Волги» Светлана Лаптева.

Безответственное отношение ТСО к договорным обязательствам и растущая дебиторская задолженность не должна негативно влиять на энергобезопасность всей области. Решение проблем долгов за услуги по передаче электроэнергии должно быть комплексным, при участии не только энергетиков, но и органов власти и силовых структур.
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