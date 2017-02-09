LADA Vesta в январе впервые вошла в тройку российских бестселлеров

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Седан LADA Vesta по итогам января впервые поднялся на третье место в рейтинге самых продаваемых моделей в России, вытеснив из тройки лидеров Hyundai Solaris, сообщает АВТОСТАТМежду тем, уже в феврале на рынок выходит Solaris нового поколения, что призвано продолжить успех модели, которая стала абсолютным бестселлером на российском авторынке в 2016 году.Как отмечается в обзоре российского авторынка за январь, самой продаваемой моделью в России стала KIA Rio с показателем 5693 автомобиля (+60,2%). На втором месте идет LADA Granta, чьи продажи составили 4624 машины (-37,3%). Третий результат показал седан LADA Vesta – 4088 реализованных авто, что почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, кстати, аналитики прогнозировали этот успех.