LADA Vesta – лидер продаж в марте 2019 года

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В марте 2019 года в России продано 33 821 LADA, что на 10,1% выше, чем в марте прошлого года. Суммарно по итогам трех первых месяцев 2019 года в России продано 82 363 автомобиля LADA, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает Минпромтех региона.LADA продолжает наращивать достигнутую долю рынка, которая на конец марта, по собственной оценке Компании, составила 21%.Лидирующие позиции в марте 2019 года принадлежат автомобилям LADA Vesta, своих покупателей нашли 12 850 машин этого семейства, что является абсолютным рекордом продаж за месяц с момента вывода модели на рынок. Рост продаж по сравнению с мартом 2018 года составил 40%.LADA Granta заняла вторую строчку рейтинга. В марте реализовано 10 422 автомобиля, увеличение продаж по отношению к аналогичному месяцу прошлого года достигло 24,4%. Следует отметить, что LADA Granta сохраняет за собой позицию лидера по результатам первых 3 месяцев 2019 года.Исполнительный вице-президент ПАО «АВТОВАЗ» по продажам и маркетингу Ян Птачек отметил: «Хочу особо подчеркнуть успех госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», показавших свою высокую эффективность в марте. Мы продолжаем наращивать продажи, активно работаем над укреплением занимаемой доли рынка. LADA в апреле продолжит придерживаться стратегии активного стимулирования спроса, предлагая своим клиентам специальные условия на покупку автомобилей, которые могут быть суммированы с действующими государственными программами».