Куйбышевский НПЗ следит за чистотой воздуха в Куйбышевском районе

197

В санитарно-защитной зоне АО «КНПЗ» в направлении жилых застроек появятся три стационарных экологических поста контроля атмосферного воздуха. Они оснащены новейшими технологиями для автоматизации всех процессов. Современное оборудование лабораторий позволит в любую погоду очень точно оценивать содержание в воздухе таких веществ, как сероводород, диоксид серы, бензол, толуол, ксилол, пыль, а затем выдавать краткосрочный прогноз о степени чистоты воздуха. Более того, умная система передаст на монитор диспетчера завода сигнал о превышении пороговых значений концентрации веществ, если такое будет обнаружено.Информацию о метеорологических параметрах окружающей среды и составе воздуха специалисты смогут получать непрерывно. На экопостах данные по пробам воздуха соберут, обработают и сразу передадут в центр контроля и управления – Центральную заводскую лабораторию. Все полученные данные будут направляться в госудратсвненные надзорные органы.