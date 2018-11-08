Куйбышевский НПЗ поддерживает детей с ограниченными возможностями здоровья

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На этот раз пресс-служба АО «КНПЗ» вместе с общественной организацией «Свежий ветер» для воспитанников учреждения организовали праздник «Дружба без границ».Ребята посетили выставку детских рисунков, которую устроили дети работников завода и ученики самарской студии творчества «Фантазия». Картины лучше слов говорили – какими бы мы не были разными, дружбе это не помеха!А в этот день ребятам представилась возможность не только приобрести новых друзей, но и научиться рукодельничать. Наставники из общественной организации «Свежий ветер» устроили творческую мастерскую, где мальчишки и девчонки сами смогли изготовить себе тряпичных кукол, а педагоги, родители и новые друзья помогали им.