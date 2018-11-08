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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Куйбышевский НПЗ поддерживает детей с ограниченными возможностями здоровья

8 ноября 2018 10:38
134
Куйбышевский НПЗ поддерживает детей с ограниченными возможностями здоровья
Нефтеперерабатывающий завод уже много лет курирует подопечных социального центра «Семья» Куйбышевского района, устраивая для них праздники, проводя благотворительные акции и оказывая адресную помощь.

На этот раз пресс-служба АО «КНПЗ» вместе с общественной организацией «Свежий ветер» для воспитанников учреждения организовали праздник «Дружба без границ».

Ребята посетили выставку детских рисунков, которую устроили дети работников завода и ученики самарской студии творчества «Фантазия». Картины лучше слов говорили – какими бы мы не были разными, дружбе это не помеха!

А в этот день ребятам представилась возможность не только приобрести новых друзей, но и научиться рукодельничать. Наставники из общественной организации «Свежий ветер» устроили творческую мастерскую, где мальчишки и девчонки сами смогли изготовить себе тряпичных кукол, а педагоги, родители и новые друзья помогали им.


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Новости компаний
8 ноября 2018  10:38
Куйбышевский НПЗ поддерживает детей с ограниченными возможностями здоровья
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3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
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3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
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Транспорт
8 ноября 2018  11:59
Самарские активисты ОНФ предложили властям заранее продумать обеспечение дачных маршрутов транспортом
Самарские активисты ОНФ предложили властям заранее продумать обеспечение дачных маршрутов транспортом
Сейчас самое время провести всесторонний анализ и сделать выводы. Транспорт
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7 ноября 2018  13:30
На участке улицы Ново-Садовой от улицы Полевой до Первомайской в Самаре откроется движение транспорта
На участке улицы Ново-Садовой от улицы Полевой до Первомайской в Самаре откроется движение транспорта
Там завершены работы по укреплению основания и устранению просадки. Транспорт
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7 ноября 2018  11:26
В Самаре добавили автобусы на маршруты № 1 и 67
В Самаре добавили автобусы на маршруты № 1 и 67
После отмены «маршруток» № 1к и № 210 проблемы с транспортом в Красноглинском районе обострились. Транспорт
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6 ноября 2018  12:57
Беспилотные машины появятся на дорогах России в марте 2019 года
Беспилотные машины появятся на дорогах России в марте 2019 года
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Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
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21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
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12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
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9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
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8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
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3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
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Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
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7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
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6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1046
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
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27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
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25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
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Мероприятия
XI Музыкальный фестиваль «Мариинский» в Самаре
В Самаре пройдет III Межнациональный фестиваль искусств «Во славу земли Самарской - 2018»
В Самаре состоится Всероссийская научная конференция «Пятые Гротовские чтения»
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