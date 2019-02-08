Куйбышевский НПЗ: в ногу с прогрессом.

125

Одна из главных решенных заводом задач – повышение качества бензина. В настоящее время КНПЗ производит моторное топливо высшего экологического стандарта Евро 5.Инвестиции в производство позволяют обновить основные фонды, повысить безопасность производства, в том числе экологическую, развивать инфраструктуру. Сегодня продолжается строительство производственных объектов, в том числе экологических и общезаводского хозяйства.Эффективные пути решения производственных задач нефтепереработчикам помогают находить корпоративные научно-исследовательские и проектные институты: ООО «СамараНИПИнефть», ОАО «ВНИПИнефть». Реализация ни одного из объектов модернизации не обходится без компетентного участия генерального проектировщика ПАО «Самаранефтехимпроект».Исследования научных институтов помогают заводу и в сфере импортозамещения. На КНПЗ уже успешно показали себя катализаторы российского производства на установках каталитического крекинга, риформинга, производства метилтретбутилового эфира и элементарной серы. От российских ученых КНПЗ ожидает новых предложений катализаторов для установок изомеризации, гидроочистки дизельного топлива и вакуумного газойля.На предприятии вводятся как глобальные технические решения, так и небольшие, но полезные ноу-хау. Особо поощряются рационализаторские предложения, выдвинутые сотрудниками КНПЗ. После прохождения экспертизы наиболее перспективные из них внедряются в производство.Отметим, что, помимо модернизации, на КНПЗ ежегодно выполняются целевые программы экономии энергоресурсов, развития IT-инфраструктуры, экологические проекты.