Крупнейшая электростанция Самары отмечает 45-летний юбилей

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В 1972 году, 45 лет назад, началась история самой молодой электростанции региона -Куйбышевской (ныне – Самарской) ТЭЦ.Острая нехватка тепловой энергии в 60-х гг. прошлого века сдерживала жилищное строительство и развитие областного центра. Решить эту проблему призвана была новаяэлектростанция, которая выросла на месте озера Ветляного. В целях ускорения процесса строительства здесь был впервые в СССР опробован экспериментальный крупноблочный монтаж ТЭЦ, который позже использовался при строительстве других станций страны.Оборудование поступало на стройплощадку уже частично смонтированным в блоки, что позволяло сократить время строительства важного для города энергообъекта. Заслуги энергетиков, обеспечивших ускоренный ввод в строй этого важнейшего теплоэнергообъекта, были отмечены Государственной премией Совета Министров СССР.В ходе подготовки к очередному отопительному сезону 2017-2018 гг. на Самарской ТЭЦ был выполнен весь комплекс подготовительных мероприятий, произведен плановыйобъем средних и капитальных ремонтов генерирующего и вспомогательного оборудования, персонал подготовлен к действиям в условиях пониженных температур окружающего воздуха. Кроме того, этим летом в рамках программы RE: Конструкция силами специалистов «Предприятия тепловых сетей» было отремонтировано теплотехническое оборудование всех четырех тепломагистралей Самарской ТЭЦ, а такжезаменен участок III-й магистрали Самарской ТЭЦ в районе пересечения ул.Алма-Атинская и ул.Стара Загора.Сегодня Самарская ТЭЦ обеспечивает теплом и электроэнергией, как крупных промышленных потребителей, так и жилой фонд Самары. Причем в общем объеме отпуска тепла со станции жилые районы Советского, Кировского и Промышленного районов города занимают порядка 80%, сообщает пресс-служба Т Плюс Самара.