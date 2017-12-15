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Крупнейшая электростанция Самары отмечает 45-летний юбилей

15 декабря 2017 13:10
63
Крупнейшая электростанция Самары отмечает 45-летний юбилей
Сегодня Самарская ТЭЦ – «Т Плюс Самара» - обеспечивает теплом и электроэнергией больше половины потребителей областного центра.

В 1972 году, 45 лет назад, началась история самой молодой электростанции региона -
Куйбышевской (ныне – Самарской) ТЭЦ.
Острая нехватка тепловой энергии в 60-х гг. прошлого века сдерживала жилищное строительство и развитие областного центра. Решить эту проблему призвана была новая
электростанция, которая выросла на месте озера Ветляного. В целях ускорения процесса строительства здесь был впервые в СССР опробован экспериментальный крупноблочный монтаж ТЭЦ, который позже использовался при строительстве других станций страны.
Оборудование поступало на стройплощадку уже частично смонтированным в блоки, что позволяло сократить время строительства важного для города энергообъекта. Заслуги энергетиков, обеспечивших ускоренный ввод в строй этого важнейшего теплоэнергообъекта, были отмечены Государственной премией Совета Министров СССР.

В ходе подготовки к очередному отопительному сезону 2017-2018 гг. на Самарской ТЭЦ был выполнен весь комплекс подготовительных мероприятий, произведен плановый
объем средних и капитальных ремонтов генерирующего и вспомогательного оборудования, персонал подготовлен к действиям в условиях пониженных температур окружающего воздуха. Кроме того, этим летом в рамках программы RE: Конструкция силами специалистов «Предприятия тепловых сетей» было отремонтировано теплотехническое оборудование всех четырех тепломагистралей Самарской ТЭЦ, а также
заменен участок III-й магистрали Самарской ТЭЦ в районе пересечения ул.Алма-Атинская и ул.Стара Загора.

Сегодня Самарская ТЭЦ обеспечивает теплом и электроэнергией, как крупных промышленных потребителей, так и жилой фонд Самары. Причем в общем объеме отпуска тепла со станции жилые районы Советского, Кировского и Промышленного районов города занимают порядка 80%, сообщает пресс-служба Т Плюс Самара.
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