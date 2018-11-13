"GM-АвтоВАЗ" выпустил 700-тысячный внедорожник Chevrolet Niva
13 ноября 2018 23:10
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Конвейер "GM-АвтоВАЗ" выпустил в комплектации LE+ в цвете "Млечный Путь" юбилейный, 700-тысячный внедорожник Chevrolet Niva. Об этом сообщает "Автостат".
Производство машины стартовало в сентябре 2002 года. За это время в модель было внесено более полутора тысяч изменений. Сейчас автомобиль выпускается в шести комплектациях. Его стоимость варьируется между 628 и 775 тысячами рублей, пишет Лайф.
Фото: chevrolet-niva.ru
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