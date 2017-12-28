«ЭнергосбыТ Плюс Самара» подал иск на банкротство ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти»
28 декабря 2017 12:24
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Руководство Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» 25 декабря подало заявление о признании банкротом ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти». Основанием для подачи иска стала задолженность управляющей компании за полученное тепло в размере 3,69 млн. рублей, накопленная за период январь-апрель 2017 г. Этот долг подтвержден судебной инстанцией, в законную силу вступило решение суда о взыскании этой суммы в пользу поставщика ресурсов, однако управляющая компания не спешит гасить долги прошлого отопительного сезона.
Отметим, что данная управляющая компания входит в топ-5 крупнейших должников за полученную тепловую энергию, произведенную электростанциями Самарского филиала «Т Плюс». По состоянию на 27 декабря, общая задолженность ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти» составляет 347,7 млн рублей.
В целом задолженность потребителей тепловой энергии региона перед теплоэнергетиками «Т Плюс» превышает 7 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, размер задолженности вырос на 6%, или на 432,2 млн рублей. Основную часть прироста суммы долга «обеспечили» управляющие компании и ТСЖ, сообщает Т Плюс.
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