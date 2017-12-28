«ЭнергосбыТ Плюс Самара» подал иск на банкротство ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти»

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Руководство Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» 25 декабря подало заявление о признании банкротом ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти». Основанием для подачи иска стала задолженность управляющей компании за полученное тепло в размере 3,69 млн. рублей, накопленная за период январь-апрель 2017 г. Этот долг подтвержден судебной инстанцией, в законную силу вступило решение суда о взыскании этой суммы в пользу поставщика ресурсов, однако управляющая компания не спешит гасить долги прошлого отопительного сезона.Отметим, что данная управляющая компания входит в топ-5 крупнейших должников за полученную тепловую энергию, произведенную электростанциями Самарского филиала «Т Плюс». По состоянию на 27 декабря, общая задолженность ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти» составляет 347,7 млн рублей.В целом задолженность потребителей тепловой энергии региона перед теплоэнергетиками «Т Плюс» превышает 7 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, размер задолженности вырос на 6%, или на 432,2 млн рублей. Основную часть прироста суммы долга «обеспечили» управляющие компании и ТСЖ, сообщает Т Плюс.