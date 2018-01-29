Энергетики «Самарских РС» напоминают об опасности нарушения охранных зон ЛЭП

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В зимний период неуклонно растет количество нарушений охранных зон воздушных линий (ВЛ) электропередачи. Под опоры сгружается снег, устраиваются стихийные стоянки автомобилей, проводятся несанкционированные работы. Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» напоминает: нарушение охранной зоны ЛЭП может привести к отключению электроснабжения потребителей, а также представляет реальную угрозу жизни.Охранные зоны ВЛ установлены постановлением Правительства РФ № 160. Ширина зависит от класса напряжения линии. Так, для воздушных линий электропередачи напряжением от 1 до 20 кВ ширина охранной зоны от крайних проводов составляет 10 м, для ВЛ 35 кВ – 15 м, для ВЛ 110 кВ – 20 м в каждую сторону.В охранных зонах ВЛ строго запрещается размещать детские и спортивные площадки, рынки, торговые точки и другие объекты, предусматривающие скопление людей; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов (дома, бани, гаражи, киоски, магазины и пр.); нельзя сажать деревья и кустарники, устраивать стоянки транспорта и проводить погрузочно-разгрузочные работы без согласования с сетевой компанией.Помните, что линия электропередачи – зона повышенной опасности. Нарушение охранной зоны ЛЭП может стоить жизни!