АвтоВАЗ сократит еще 720 человек
19 октября 2018 13:46
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Сокращения пройдут с 9 июля по 31 декабря 2018 года. Об этом с ссылкой на письмо директора центра Владимира Багаева, сообщает РБК. Хотя в пресс-службе ВАЗа журналистам заявили, что «уведомление службы занятости не значит факт высвобождения, и вообще, оно «старое», и никаких новых сокращений не планируется. «Тогда, в начале лета, уведомление было подано для завершения процессов оптимизации, на заводе.
Как ни парадоксально, оптимизация численности происходит на фоне роста продаж и, соответственно, производства новых вазовских моделей. При этом автозавод неоднократно обещал прекратить массовые увольнения, пишет СО ОНЛАЙН.
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