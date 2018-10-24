АвтоВАЗ повернулся лицом к поставщикам
24 октября 2018 10:51
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Тольяттинский автозавод стал лучше рассчитываться со своими контрагентами. Об этом свидетельствует финансовая отчетность предприятия по МСФО за девять месяцев 2018 года. Согласно этому документу, долг ВАЗа перед смежниками упал с 55,35 млрд рублей (по состоянию на 31 декабря 2017 года) до 37,203 млрд рублей.
Ранее предприятие предпочитало постоянно наращивать задолженность перед поставщиками. Всего текущие обязательства АвтоВАЗа, согласно отчетности, снизились за январь–сентябрь 2018 года с 119,672 млн рублей до 71,165 млн рублей, пишет СО ОНЛАЙН.
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