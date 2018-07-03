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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

АВТОВАЗ завершил выпуск LADA Priora

3 июля 2018 11:46
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АВТОВАЗ завершил выпуск LADA Priora Последние автомобили LADA Priora сошли с конвейера АВТОВАЗа в минувшем июне.
Последние автомобили LADA Priora сошли с конвейера АВТОВАЗа в минувшем июне.

Как уже сообщал «День города», о завершении производства этого семейства стало известно еще в мае. Тогда дилеры не увидели в перечне автомобилей, предлагаемых к реализации в июле, знакомой модели. АВТОВАЗ подтвердил, что производство «Приоры» прекращается.

LADA Priora появилась на конвейере во второй половине 2007 года. С того времени производитель лишь единожды основательно обновил интерьер и внес едва заметные изменения в экстерьер. Семейство выпускалось в трех кузовах – седан, хэтчбек и универсал.

Также в планах АВТОВАЗа на июль не оказалось и «Гранты» с «Калиной». По сообщениям из различных источников, производитель объединит их в общее семейство, которое будет выпускаться в едином для компании Х-стиле. Новинки должны быть представлены на Московском автосалоне в конце августа. После этого они появятся и у дилеров.
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