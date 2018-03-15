АВТОВАЗ выпустит кроссовер, похожий на «Ниву»
15 марта 2018 10:32
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АВТОВАЗ выпустит кроссовер Lada 4x4, который будет похож на старую «Ниву», сообщил директор по дизайну российского автоконцерна Стив Маттин, пишут "Известия".
Он отметил, что по своему дизайну «Нива» является иконой стиля для компании, поэтому модель остается «очень важной для бренда». Однако, как добавил Маттин, модели уже 40 лет, и, рано или поздно, её внешний вид придется менять.
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