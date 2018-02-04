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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

АВТОВАЗ вернул скидки при trade-in и утилизации

4 февраля 2018 12:54
143
АВТОВАЗ вернул скидки при trade-in и утилизации С 1 февраля компания предлагает скидку в 20-30 тыс. рублей при сдаче старого автомобиля по схеме trade-in.
С 1 февраля компания предлагает скидку в 20-30 тыс. рублей при сдаче старого автомобиля по схеме trade-in.

АВТОВАЗ возобновил программу обновления парка. Участвует в ней большинство моделей LADA 2018 года выпуска, кроме Priora и новинок – Vesta и XRAY. С 1 февраля компания предлагает скидку в 20-30 тыс. рублей при сдаче старого автомобиля по схеме trade-in. Для сравнения, автомобили самого продаваемого семейства LADA в России – Granta – стоят от 399900 рублей. Максимальная скидка распространяется на автомобили семейства LADA 4x4, которые стоят от 483900 рублей, пишет газета «Ведомости».

В прошлом году АВТОВАЗ также давал скидки при сдаче автохлама в утилизацию, но эта схема стала непопулярной, поясняет источник, знакомый с менеджерами компании. К тому же ранее компания наряду с другими локальными автопроизводителями участвовала в госпрограмме обновления парка – скидки субсидировались из федерального бюджета (в легковом сегменте до 40-50 тыс. рублей за машину), – а сейчас дает скидки за свой счет.

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