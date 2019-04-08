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«Жигулевский известковый завод» признал, что не спешит рекультивировать участки парка «Самарская Лука»

8 апреля 2019 11:20
142
«Жигулевский известковый завод» признал, что не спешит рекультивировать участки парка «Самарская Лука»
В прошлом году «ЖИЗ» инициировал судебный процесс.

Об этом в конце марта в интервью газете «Жигулевский рабочий» сообщил заместитель генерального директора по стратегическому развитию и бенефициар «ЖИЗа» Алексей Калиниченко. «Восстановление нарушенных земель на карьере „Богатырь“ производилось нашим коллективом и ранее, планируется эта работа и дальше <…>Только следует учесть что рекультивацию отработанных земель можно проводить после полной отработки карьера», — заявил Калиниченко.

В прошлом году «ЖИЗ» инициировал судебный процесс, где попытался вывести территории, на которых с 2005 года полулегально добывает щебень, из национального парка «Самарская Лука». Поскольку разрабатывать в нацпарке карьер нельзя, для предприятия это был единственный способ легализовать бизнес. До этого момента завод, по сути, вел производственную деятельность в природоохранной зоне именно под прикрытием рекультивации, что теперь фактически опроверг сам Калиниченко.

В итоге апелляционный арбитражный суд в январе 2019 года решил вывести территорию карьера Жигулевского известкового завода из национального парка «Самарская Лука». Сейчас это решение оспаривается в кассации «Самарской Лукой» и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области. Ближайшее заседание по делу состоится 28 мая текущего года, пишет СО ОНЛАЙН.


Фото pixabay.com
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