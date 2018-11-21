«Жигулевская долина» вошла в группу с наивысшим уровнем эффективности рейтинга технопарков страны

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Ассоциация развития кластеров и технопарков России (АКиТ) подвела итоги IV Национального рейтинга технопарков. Цель данного исследования - выявить и рассказать о лучших практиках управления инновационными площадками и историях успеха их резидентов.Отметим, что по сравнению с прошлым годом технопарк «Жигулевская долина» перешел из второй группы «Высокий уровень эффективности» в первую - «Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка». Показатель эффективности технопарка на сегодняшний день составляет более 110%.По информации АКиТ России, тольяттинский технопарк признан лучшим по показателю «Наличие благоприятных условий для резидентов», занял второе место по суб-индексу «Инвестиционная привлекательность и информационная открытость технопарка». Кроме того, по результатам своей деятельности «Жигулевская долина» продемонстрировала третий результат по показателям «Доля площадей технопарка, введенных в эксплуатацию в течение 3 лет, предшествующих году проведения рейтинга, в общем объеме площадей технопарка, введенных в эксплуатацию» и «Обеспеченность резидентов технопарка услугами».«Считаю, что высокая оценка Ассоциации заслужена технопарком «Жигулевская долина» по достоинству, создание благоприятных условий для резидентов – это приоритет нашей совместной работы. И он нами достигнут! Будем и дальше улучшать наши позиции по всем 16-ти показателям» - отметил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.В общей сложности Ассоциация развития кластеров России проанализировала деятельность 38 технопарков из 22 регионов страны. Наряду с «Жигулевской долиной», наивысшую эффективность продемонстрировали технопарки Москвы, Новосибирской, Нижегородской, Московской и Ульяновской областей, а также Республики Татарстан и Республики Мордовия.