В самарском ПАО «Кузнецов» наградили школьников-победителей чемпионата «Построй карьеру в ОДК»

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1 марта в ПАО «Кузнецов» состоялась церемония награждения самарских школьников – победителей и призеров профориентационного чемпионата «Построй карьеру в ОДК», проводимого холдингом с 23 ноября 2018 года по 25 января 2019 года в регионах присутствия.В Самаре участниками второго профориентационного чемпионата, организованного Корпоративным университетом АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», стал 51 учащийся старших классов школ города.Основная задача профориентационного чемпионата – пробудить у выпускников интерес к инженерным профессиям, познакомить их с направлениями работы двигателестроительных предприятий России, выявить одаренных ребят.Самарские школьники второй год подряд показывают высокие результаты в чемпионате: победителем, как и в прошлом году, стала ученица самарского лицея авиационного профиля №135, в десятку лучших результатов в параллелях по России вошли 6 учащихся 9-11 классов ЛАП №135, школы № 3 и гимназии №2.Для школьников была проведена обзорная экскурсия по цехам сборки газотурбинных и ракетных двигателей. После подробного рассказа об истории и современном этапе развития предприятия ребята смогли пообщаться с профессионалами в двигателестроении, задать все интересующие вопросы о перспективных профессиях отрасли специалистам учебного центра и возможностях трудоустройства после окончания вуза. По завершении мероприятия талантливым школьникам вручили награды и подарки.Одна из победительниц чемпионата поделилась своими впечатлениями: «Посещение ПАО «Кузнецов» стало для меня интересным погружением в атмосферу промышленного предприятия, мы смогли увидеть, как собирают двигатель, узнать, из чего состоит этот сложнейший механизм. Раньше я не знала, что самарские предприятия играют такую важную роль в освоении космоса, решении глобальных оборонных задач. Формат олимпиады был необычный, задания разнообразные, я выполняла их с интересом».– Уже сейчас мы думаем о формировании кадрового резерва предприятия не только за счет вчерашних выпускников вузов – предприятия холдинга делают ставку на нынешних абитуриентов, - отметил Сергей Павлинич, заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов». - Старшеклассник должен видеть четкую перспективу: конкретное предприятие — востребованная специальность – профильный вуз — подготовка к экзаменам по необходимым для поступления предметам. Для этого предприятиям необходимо иметь долгосрочную программу развития, понимание, какие специалисты будут нужны в производстве через несколько лет.