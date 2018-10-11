В конце октября в Самаре вновь откроется магазин Lush
11 октября 2018 13:14
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Он разместился в торговом центре «Мега Самара».
Впервые за последние пять лет британский косметический бренд Lush открывает новый магазин в одном из регионов России: фирменный бутик площадью 49 квадратных метров, который разместился в торговом центре «Мега Самара», начнёт работу уже во второй половине октября.
«В сложных кризисных условиях компания достаточно долго оптимизировала свою работу, закрывая убыточные магазины в регионах и открывая новые торговые точки только в Москве и Санкт-Петербурге. Действующий ранее магазин Lush в Самаре был закрыт в 2015 году, и с тех пор к нам постоянно поступали просьбы местных покупателей о возвращении бренда в город», – рассказывает гендиректор Lush Russia Дмитрий Азаров.
Самара была выбрана не случайно – именно в этом городе сложились максимально благоприятные условия для возвращения бренда. Как поясняют в Lush Russia, компания получила интересное предложение от самарского ТЦ «Мега», причём важную роль сыграли не только коммерческие условия, которые позволяли возобновить торговлю в регионе с минимальным риском, но и многолетний опыт сотрудничества с торговыми центрами «Мега» в разных городах. Сказалась и активность самарских поклонников бренда Lush, которые доказали свою преданность не только словом, но и делом: количество заказов, размещённых жителями Самары в интернет-магазине lushrussia.ru за последний год, стало одним из самых больших по сравнению с другими регионами.
Продолжится ли открытие новых магазинов Lush в регионах, зависит от успеха в Самаре.
Впервые за последние пять лет британский косметический бренд Lush открывает новый магазин в одном из регионов России: фирменный бутик площадью 49 квадратных метров, который разместился в торговом центре «Мега Самара», начнёт работу уже во второй половине октября.
«В сложных кризисных условиях компания достаточно долго оптимизировала свою работу, закрывая убыточные магазины в регионах и открывая новые торговые точки только в Москве и Санкт-Петербурге. Действующий ранее магазин Lush в Самаре был закрыт в 2015 году, и с тех пор к нам постоянно поступали просьбы местных покупателей о возвращении бренда в город», – рассказывает гендиректор Lush Russia Дмитрий Азаров.
Самара была выбрана не случайно – именно в этом городе сложились максимально благоприятные условия для возвращения бренда. Как поясняют в Lush Russia, компания получила интересное предложение от самарского ТЦ «Мега», причём важную роль сыграли не только коммерческие условия, которые позволяли возобновить торговлю в регионе с минимальным риском, но и многолетний опыт сотрудничества с торговыми центрами «Мега» в разных городах. Сказалась и активность самарских поклонников бренда Lush, которые доказали свою преданность не только словом, но и делом: количество заказов, размещённых жителями Самары в интернет-магазине lushrussia.ru за последний год, стало одним из самых больших по сравнению с другими регионами.
Продолжится ли открытие новых магазинов Lush в регионах, зависит от успеха в Самаре.
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