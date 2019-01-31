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Сегодня в дилерских центрах АвтоВАЗа стартовали продажи долгожданной новинки - LADA Vesta Sport. Автомобиль производится в Тольятти, в нем применено более 200 новых деталей и узлов.Первым покупателем спорткара в цвете "Тайфун" стал губернатор Самарской областиНапомним, глава региона оценил новинку ещё 30 августа 2018 года на Московском международном автомобильном салоне. Тогда сертификат на приобретение первого серийного автомобиля Главе региона вручил президент ПАО "АВТОВАЗ", сообщает Департамент информационной политики региона.

“Это действительно современный автомобиль, причем спортивный,- отметил тогда Дмитрий Азаров.- Зимой я имел опыт спортивного вождения на полигоне АвтоВАЗ, и на меня это произвело сильное впечатление." Сегодня, в день старта продаж, губернатор стал первым обладателем Lada Vesta Sport.



LADA Vesta Sport предлагается в максимальной комплектации – Luxe. Стартовая цена автомобиля – 1 009 900 рублей. В состав оборудования входят система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема. Также доступен пакет Multimedia, в который включены камера заднего вида, мультимедийная система с навигатором и обогрев ветрового стекла. LADA Vesta Sport c этим набором опций предлагается за 1 045 900 рублей, сообщает Минпромтех региона.

Фото Департамента.