Я нашел ошибку
Главные новости: 
Он рассказал, что пришел на финал ЧМ только из-за приглашения Путина.
Черчесов: «Чемпионат мира после нашей игры с Хорватией я не хотел смотреть»
Они полагают, что власти США фальсифицировали материалы об экспедиции. 65% уверенных в заговоре респондентов ВЦИОМ имеют среднее образование.
57% россиян не верят, что в 1969 году американские астронавты высадились на Луне
Некоторые из голландских архитекторов бывали в городе не раз, и всегда были впечатлены увиденным.
Голландские и самарские архитекторы обсудят способы сохранения городской среды
Работа сотрудников юстиции этого отделения направлена на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей.
В ГУ МВД Самарской области работает отделение по жалобам граждан
28 июля для жителей и гостей Самары подготовлена насыщенная творческая программа.
Культурная программа на пешеходной улице Куйбышева в Самаре в выходные дни
500 человек попадут в первый «бассейн» «Школы 21» Сбербанка
500 человек попадут в первый «бассейн» «Школы 21» Сбербанка
Стали известны подробности гибели велосипедиста около Сызрани
Стали известны подробности гибели велосипедиста около Сызрани
В день матча
В день матча "Крылья Советов"-ЦСКА в Самаре пустят дополнительный транспорт
сегодня  Пятница, 27 июля, 15:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/07:
USD 62.95
-0.13
EUR 73.82
0.07
Искать
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

В Тольятти продолжается резонансный процесс о хищении 85 млрд руб. с ПАО «Тольяттиазот»

27 июля 2018 13:30
99
В Тольятти продолжается резонансный процесс о хищении 85 млрд руб. с ПАО «Тольяттиазот»
В этот раз показания давал миноритарный акционер завода Евгений Седыкин, признанный потерпевшим.

"В четверг, 25 июля в Комсомольском районном суде Тольятти продолжился резонансный процесс о хищении 85 млрд руб. с ПАО «Тольяттиазот», одного из крупнейших предприятий Самарской области. В этот раз показания давал миноритарный акционер завода Евгений Седыкин, признанный потерпевшим по уголовному делу о хищении и подавший гражданский иск о компенсации ущерба в 2,78 млрд руб.

Напомним, что в конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами – Владимира и Сергея Махлаев. Тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оседала на счетах Махлаев и их швейцарских партнеров – Андреаса Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера. Также руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» – в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей. Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров, но самое главное, что руководство продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самим себе. Суммарный ущерб от действий руководства ТОАЗа, по оценкам следствия, превышает 80 млрд руб. Расследование дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора.

Евгений Седыкин рассказал, что знал Владимира Махлая с середины 80-х годов прошлого века, когда тот только прибыл в Тольятти из Пермского края, дабы возглавить ТОАЗ. Махлаю дали квартиру в доме, где уже жил Седыкин, и между ними вскоре возникли приятельские отношения. Седыкин на тот момент занимался бизнесом - продавал автомобили, и его поддержка очень пригодилась начинающему директору ТОАЗа. В какой-то момент Владимир Махлай даже попросил Седыкина подарить его сыну Сергею машину. Впоследствии Махлай брал Седыкина в деловые поездки, в ходе которых вел переговоры с зарубежными партнерами.

Седыкин подчеркнул, что даже сейчас не испытывает к Махлаю неприязни, хотя не общался с ним уже несколько лет и является потерпевшим по делу, по которому Владимир Николаевич проходит в качестве обвиняемого. Седыкин отметил, что когда-то Махлай был настоящим «трудоголиком» и душой болел за завод. Однако со временем экс-президента ТОАЗа захватила жажда наживы, а сам завод, трудовой коллектив и соблюдение российского законодательства отошли на второй план.

«При приватизации на заводе было 5000 рабочих, и акции должны были достаться всем, а потом - их детям и внукам. В этом справедливость, а не в том, что сделал Махлай - хитроумными манипуляциями прибрал все к рукам», - сказал Седыкин.

По мнению Седыкина, дурное влияние на трудоголика Махлая оказали выходцы из Комитета по управлению имуществом Самарской области, долгое время заседавшие в совете директоров ТОАЗа, и среди которых был небезызвестный Евгений Королев, экс-гендиректор предприятия, также подсудимый по делу о хищении, скрывающийся от правоохранительных органов и суда в Лондоне.

Евгений Королев как гендиректор завода не только имел самое непосредственное отношение к продаже продукции по заниженным ценам и выводу наиболее ликвидных активов с ТОАЗа, но и долгое время в нарушение всех мыслимых норм корпоративного права вел реестр акционеров общества. Это не было случайностью: в период ведения реестра Королевым оттуда таинственным образом пропадали неугодные руководству акционеры, включая даже иностранных инвесторов. Проводились незаконные допэмиссии, в ходе которых размывалась доля миноритарных акционеров. В ходе четвертого выпуска акций, рассказывает Седыкин, выкупить допэмиссию должны были предложить действующим акционерам. Но вместо этого они (включая и самого Седыкина) до поры до времени о дополнительном выпуске ничего не знали, а все новые акции были выкуплены тремя швейцарскими офшорами (Nitrochem Distribution AG, Tech-Lord SA, PPFM Project Planning & Finance Management SA), непонятно откуда взявшимися и никакими акциями до этого не владевшими. Мало того, выкуп эмиссии был произведен по 1 руб. за акцию при рыночной цене на тот момент в 52 руб. «Так контрольный пакет акций ТОАЗа перешел под управление преступной группы», - заявил Седыкин. Он называет нынешний реестр акционеров завода «фальсифицированным», а офшорных акционеров - «лжеакционерами».

Когда Седыкин купил акции ТОАЗа у другого миноритария и, предъявив сертификат, попросил Королева соответствующим образом отобразить это в реестре, то получил отказ. Он попросил разобраться давнего товарища - Махлая. Тот сначала был раздосадован и пообещал повлиять на своего подчиненного. Но Королев своей позиции не изменил. В конце концов Махлай честно признался Седыкину: «Я ничего не могу сделать с Королевым».

Подобная недальновидность дорого обошлась Махлаю. Пожертвовав законностью, чтобы замкнуть всю власть в компании на себя, он в итоге сам стал жертвой схемы, которую создал вместе с Королевым и другими выходцами из регионального комитета по управлению имуществом. В какой-то момент, находясь в Лондоне, он вдруг обнаружил, что снят со всех должностей на ТОАЗе. Кресло председателя совета директоров занял его сын Сергей. Было это все в 2011 году. Махлай начал было писать письма, в которых объяснял, что не санкционировал никаких изменений и не давал прав своим детям или Королеву распоряжаться акциями и денежными суммами. Но было поздно. Королев и собственный сын Сергей поступили с ним примерно так же, как он с иностранными инвесторами и другом Седыкиным. Нынешний директор завода Суслов также сыграл в этом перевороте не последнюю роль, так как был директором по IT, на которого, естественно, были замкнуты все коммуникации на предприятии.

Защитники подсудимых, коих на заседании присутствовало в общей сложности около десяти, не преподнесли сюрпризов и придерживались своей обычной тактики: тянули время бессмысленными вопросами, уводили разговор в сторону и всячески пытались запутать суд. Типичный вопрос защиты к потерпевшему выглядел примерно так: «На каком листе какого тома уголовного дела находится ваше заявление о признании вас потерпевшим? Не помните? То-то же!». Также задавались вообще не имеющие отношения к процессу вопросы. Так они, очевидно, надеялись вывести 75-летнего потерпевшего из равновесия и сорвать допрос. В какой-то момент от этого устал даже судья. Когда ему пришлось раз за разом снимать вопрос, а защитник задавал его снова и снова в разных формах, он даже предупредил адвоката, что после еще одного такого вопроса лишит его права их задавать. Судья просил задавать вопросы по существу, но ни у кого из десятка адвокатов таких, по всей видимости, не нашлось. Тем не менее, потерпевшего не смутили фокусы защитников подсудимых. «Они делают свое темное дело, а я свое - светлое», - сказал он. На следующем заседании Евгений Седыкин продолжит давать показания", пишет TLTgorod.

Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
25 июля 2018  20:26
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Ставропольский район должен быть локомотивом Самарской области"
Как отметил глава региона, огромные возможности муниципального района сегодня фактически не используются. Экономика региона
414
25 июля 2018  19:04
Глава региона @D_Azaroff проводит рабочий день в Ставропольском районе
Глава региона Дмитрий Азаров проводит рабочий день в Ставропольском районе (дополнено)
 Здесь проходит большое совещание, посвящённое социально-экономической ситуации в районе и перспективам его развития. Экономика региона
515
24 июля 2018  10:12
Самарский участник программы «Федеральная практика» встретился с министром промышленности и торговли РФ
Самарский участник программы «Федеральная практика» встретился с министром промышленности и торговли РФ
За время стажировки участники программы посетили сессии по отраслевым тематикам Минпромторга. Экономика региона
202
Весь список
Финансы и Банки
27 июля 2018  13:58
500 человек попадут в первый «бассейн» «Школы 21» Сбербанка
500 человек попадут в первый «бассейн» «Школы 21» Сбербанка
Стартовал очный этап отбора будущих учащихся.  Финансы и Банки
109
26 июля 2018  11:21
В Поволжье вырос спрос на потребительские кредиты
В Поволжье вырос спрос на потребительские кредиты
В Самарской области количество выданных кредитов выросло на 53%. Финансы и Банки
177
25 июля 2018  13:40
Вкладчикам Газбанка в Самаре выплатили уже 7 млрд рублей
Вкладчикам Газбанка в Самаре выплатили уже 7 млрд рублей
В Самарской области обязательства перед 42 тыс. вкладчиков составляют около 15,6 млрд рублей. Финансы и Банки
445
Весь список
Строительство
26 июля 2018  12:25
«Самара-строй-сервис» готовится приступить к застройке на участке спустя восемь лет после его получения в аренду
«Самара-строй-сервис» готовится приступить к застройке на участке спустя восемь лет после его получения в аренду
Речь идет об участке Территорию в границах ул. Восьмой Радиальной, Советской Армии, Тихвинской и Гастелло. Строительство
227
20 июля 2018  12:44
В Самаре планируют все же построить новый кардиоцентр на улице Тушинской
В Самаре планируют все же построить новый кардиоцентр на улице Тушинской
Чтобы всё-таки сдать объект, региональные власти попросили помощи у Министерства здравоохранения РФ.  Строительство
355
19 июля 2018  20:56
Ростовские власти не могут найти инвесторов недостроенной гостиницы «Шератон»
Ростовские власти не могут найти инвесторов недостроенной гостиницы «Шератон»
  Строительство
513
Весь список

Новости

18.07.2018
Схема расположения земельного участка где заказать
 СРЗУ — представляет собой графическую схему, которая отражает границы и другие...
Строительная компания BAU CENTER
22.06.2018
Строительная компания BAU CENTER
 Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
Поставки строительного и промышленного оборудования
16.05.2018
Поставки строительного и промышленного оборудования
 Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
445
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1674
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1628
Весь список
Бизнес
27 июля 2018  00:20
Пока компании находятся на этапе обсуждения возможных направлений сотрудничества.
«Магнит» и ЛУКОЙЛ начали переговоры об открытии продуктовых магазинов на АЗС
Пока компании находятся на этапе обсуждения возможных направлений сотрудничества.   Бизнес
268
26 июля 2018  15:54
На фоне такого обесценивания акций Facebook Марк Цукерберг этой ночью потерял около $17 млрд
Акции Facebook мгновенно рухнули на 24% из-за провального отчета компании
На фоне такого обесценивания акций Facebook Марк Цукерберг этой ночью потерял около $17 млрд  Бизнес
162
24 июля 2018  22:39
Монополия хочет стать лидером среди билетных агрегаторов, но ей будет сложно конкурировать с технологичными компаниями, полагает эксперт.
РЖД будут продавать единые билеты для проезда на поезде, самолете и автобусе
Монополия хочет стать лидером среди билетных агрегаторов, но ей будет сложно конкурировать с технологичными компаниями, полагает эксперт.   Бизнес
582
Весь список


Новости компаний
27 июля 2018  13:30
В Тольятти продолжается резонансный процесс о хищении 85 млрд руб. с ПАО «Тольяттиазот»
В Тольятти продолжается резонансный процесс о хищении 85 млрд руб. с ПАО «Тольяттиазот»
В этот раз показания давал миноритарный акционер завода Евгений Седыкин, признанный потерпевшим. Новости компаний
98
25 июля 2018  13:27
Сызранский НПЗ отметил 76-летие
Сызранский НПЗ отметил 76-летие
Завод гордится своими производственными традициями. Новости компаний
264
24 июля 2018  13:42
Громкий процесс по делу о хищениях 85 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» после перерыва возобновился
Громкий процесс по делу о хищениях 85 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» после перерыва возобновился
Гособвинение закончило оглашать материалы уголовного дела.  Новости компаний
424
23 июля 2018  21:25
По словам оператора проекта, такие прогнозы преждевременны.
Компании Faberlic и Oriflame предупредили возможном росте цен на косметику и парфюмерию из-за обязательной маркировки товаров
По словам оператора проекта, такие прогнозы преждевременны.   Новости компаний
398
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
331
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
284
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
276
Весь список
Транспорт
27 июля 2018  11:16
Трамвайную ветку от «Самара Арены» до микрорайона Крутые Ключи начнут строить не раньше 2021 года
Трамвайную ветку от «Самара Арены» до микрорайона Крутые Ключи начнут строить не раньше 2021 года
На реализацию этого проекта может уйти от 4,5 до 5 лет. Транспорт
120
25 июля 2018  20:30
Расписание поездов на вокзалах теперь будет транслироваться с учетом местного времени
Расписание поездов на вокзалах теперь будет транслироваться с учетом местного времени
Нововведение вступает в силу с 1 августа 2018 г. Транспорт
365
25 июля 2018  13:36
С 26 июля «Аэрофлот» повысит цены на авиабилеты
С 26 июля «Аэрофлот» повысит цены на авиабилеты
Рост цен на авиатопливо и связанное с ним подорожание билетов коснется и пассажиров других авиакомпаний. Транспорт
267
25 июля 2018  11:19
В Самарской области внесены серьезные коррективы в систему охраны двух железнодорожных вокзалов
В Самарской области внесены серьезные коррективы в систему охраны двух железнодорожных вокзалов
Изменения произошли по требованию транспортного прокурора на станциях Сызрань-1 и Сызрань-город. Транспорт
196
Весь список


Видео
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
306
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
377
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
842
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
657
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
684
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
852
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1318
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1257
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2967
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2036
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3195
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
502
Весь список

Мероприятия
5 августа в селе Кинель-Черкассы пройдет военно-исторический фестиваль «Ратное дело»
28 и 29 июля на пешеходной улице Куйбышева самарцев ждут развлечения
В Самарской области вручили удостоверения еще 11 общественным экологическим инспекторам
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда