В Самаре встретились крупнейшие представители нефтехимической отрасли

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Ключевыми участниками выставки стали лидеры нефтяной отрасли Самарской области, предприятия группы нефтяной компании «Роснефть»: АО «Самаранефтегаз», АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Новокуйбышевский НПЗ», АО «Сызранский НПЗ», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», АО «Самаранефтепродукт», филиал ООО «РН-АЭРО» в г. Самара, АО «Отрадненский НПЗ», АО «Нефтегорский ГПЗ», ООО «СамараНИПИнефть».Все три дня выставки работа не сбавляла темпа: круглые столы, пленарные заседания, мастер-классы, конференции... Поднимали важные в отрасли темы: разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, инновации в бурении скважин; охрана труда, подбор кадров, экологические проекты.Постоянным участником выставке является и Куйбышевский НПЗ, в штате которого сегодня более 2 900 работников. Сегодня на предприятии продолжается модернизация производственных мощностей, строятся новые установки. За последние несколько лет уже пущен ряд стратегически значимых технологических объектов – установка изомеризации, комплекс каталитического крекинга FCCс секцией ГФУ, установка по производству метилтретбутилового эфира. Одновременно с этим возводятся и объекты общезаводского хозяйства: объединённые операторные, инженерно-производственный корпус, центральная заводская лаборатория. Вместе с производственными задачами здесь большое внимание уделяют охране окружающей среды, работе с молодыми специалистами и воспитанию будущих кадров.