Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 26 февраля, 16:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/02:
USD 65.26
-0.25
EUR 74.09
-0.24
Искать
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

В Самаре региональная компания парфюмерной сети «Золотое яблоко» ликвидирована

26 февраля 2019 10:37
176
В Самаре региональная компания парфюмерной сети «Золотое яблоко» ликвидирована
Управление магазином перешло в руки головной компании сети.

Сеть «Золотое яблоко» меняет схему работу в регионе. Оператор самарского парфюмерного супермаркета, «Яблоко-Самара» ликвидирован, а управление магазином перешло в руки головной компании сети — компании «Яблоко Екатеринбург».

Головной офис сети парфюмерных магазинов «Золотое яблоко» дислоцируется в Екатеринбурге. Помимо Самары и Екатеринбурга, магазины сети работают в Казани, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Челябинске. Часть магазинов имели собственных операторов, зарегистрированных в регионах присутствия. Именно по такой схеме работали челябинский и самарский магазины.

Однако, по всей видимости, она перестала устраивать хозяев «Золотого яблока». В конце прошлого года ООО «Яблоко Самара» прекратило свое существование. Оно реорганизовано в форме присоединения к ООО «Екатеринбург яблоко». В самой сети отказались комментировать проведенную реорганизацию, пишет СО ОНЛАЙН.

«Золотое яблоко» открылось в Самаре в 2008 году. По данным системы Спарк-Интерфакс, объем выручки от продажи в 2017 году составлял 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 21,7 млн руб. В среднем, в компании трудилось порядка 200 человек. Теперь судя по всему, часть персонала станет лишней, особенно среди топ-менеджмента. Помимо потери части рабочих мест, регион, скорее всего, недосчитается и части налоговых платежей. В 2017 году ООО «Яблоко Самара» заплатило налогов на 46 млн руб.

Генеральный директор консалтинговой группы «ДСТС Финанс Консалтинг» Дмитрий Цибизов отмечает, что «как правило, подобная реорганизация происходит из-за желания оптимизировать управленческий аппарат, сделав его более централизованным. «По всей видимости, собственники решили упростить схему управления», — комментирует эксперт.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
26 февраля 2019  13:31
В Самарской области по статданным средняя зарплата выросла до 40,6 тысяч рублей
В Самарской области по статданным средняя зарплата выросла до 40,6 тысяч рублей
Больше всего в регионе зарабатывают финансисты и страховщики. Экономика региона
93
26 февраля 2019  12:54
Сегодня проходит 36-е заседание Самарской Губернской Думы На повестке - важнейшие вопросы, в том числе - внесение изменений в региональный бюджет.
Сегодня проходит 36-е заседание Самарской Губернской Думы
На повестке - важнейшие вопросы, в том числе - внесение изменений в региональный бюджет. Экономика региона
114
26 февраля 2019  12:49
Силуанов рассказал, сколько денег уйдёт на поручения Путина в рамках послания
Силуанов рассказал, сколько денег уйдёт на поручения Путина в рамках послания
Глава Минфина отметил, что сумма уточнялась по мере того, насколько оценивалась каждая поставленная российским лидером задача. Экономика региона
92
Весь список
Финансы и Банки
26 февраля 2019  15:33
Ошибки искусственного интеллекта дорого обходятся крупным системам, рассказал глава Сбербанка Герман Греф.
Греф признал потерю миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта
Ошибки искусственного интеллекта дорого обходятся крупным системам, рассказал глава Сбербанка Герман Греф.  Финансы и Банки
71
26 февраля 2019  12:16
Сбербанк поможет накопить «Будущий капитал»
Сбербанк поможет накопить «Будущий капитал»
Программа позволяет в удобном режиме формировать накопления на любые финансовые цели.  Финансы и Банки
107
25 февраля 2019  12:35
Сбербанк запустил онлайн-сервис «Сбербанк Инкассация»
Сбербанк запустил онлайн-сервис «Сбербанк Инкассация»
Теперь любая компания может без посещения офиса банка подать заявку на оформление договора об оказании кассово-инкассаторских услуг онлайн. Финансы и Банки
283
Весь список
Строительство
26 февраля 2019  10:05
Самарские чиновники решили, как возвращать инвестору деньги за строительство магистрали Центральной
Самарские чиновники решили, как возвращать инвестору деньги за строительство магистрали Центральной
Речь идет о нескольких миллиардах рублей. Строительство
178
26 февраля 2019  09:45
Территорию бывшего подшипникового завода в Самаре решили продать по сниженной цене
Территорию бывшего подшипникового завода в Самаре решили продать по сниженной цене
Участок на Московском шоссе вновь выставили на торги. Строительство
138
25 февраля 2019  12:45
43 жителя Самарской области получат деньги из Москвы на покупку жилья
43 жителя Самарской области получат деньги из Москвы на покупку жилья
Распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Строительство
302
Весь список
Материалы и технологии
25 февраля 2019  19:29
Дизельные генераторы. Виды и особенности
 Дизельный генератор представляет собой мобильную или стационарную установку, которая состоит из электрогенератора работающего от дизельного двигателя... Материалы и технологии
47
16 февраля 2019  10:13
Проектирование деревянных домов из бревна: важные аспекты
Проектирование деревянных домов из бревна: важные аспекты
 Как правильно заказать проектирование деревянных домов из бревна. О чем говорить с архитектором. Материалы и технологии
166
16 февраля 2019  10:10
Дома из оцилиндрованного бревна: что входит в строительство под ключ
Дома из оцилиндрованного бревна: что входит в строительство под ключ
 Что входит в понятие "строительство под ключ". Выгодно ли это для Заказчика. Дома из оцилиндрованного бревна - эко дом в современном стиле! Материалы и технологии
200
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1189
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2354
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
2325
Весь список
Бизнес
26 февраля 2019  15:02
Любой желающий открыть свое дело, либо уже действующий предприниматель или юридическое лицо может получить более 143 специализированных государственных и муниципальных услуг.
В Самаре для представителей бизнеса в МФЦ функционируют специализированные «окна»
Любой желающий открыть свое дело, либо уже действующий предприниматель или юридическое лицо может получить более 143 специализированных государственных и... Бизнес
72
20 февраля 2019  23:45
Смартфон Samsung Galaxy Fold с шестью камерами оснащен сгибающимся безрамочным экраном. Диагональ телефона — 7,3 дюйма.
Samsung представила гнущийся смартфон
Смартфон Samsung Galaxy Fold с шестью камерами оснащен сгибающимся безрамочным экраном. Диагональ телефона — 7,3 дюйма.  Бизнес
418
19 февраля 2019  03:26
Клеверстаф - автоматизированный подбор персонала
 Подбор персонала всегда вызывает мучительные проблемы у работодателя. Для упрощения данной задачи, отлично подойдет компания  Клеверстаф , что занимается... Бизнес
120
Весь список


Новости компаний
26 февраля 2019  10:37
В Самаре региональная компания парфюмерной сети «Золотое яблоко» ликвидирована
В Самаре региональная компания парфюмерной сети «Золотое яблоко» ликвидирована
Управление магазином перешло в руки головной компании сети. Новости компаний
176
25 февраля 2019  09:46
Сотрудники КНПЗ призывают к добрым делам
Сотрудники КНПЗ призывают к добрым делам
На заводе считают, что Международный день спонтанного проявления доброты – не единственный день в году, когда стоит помогать людям. Новости компаний
231
24 февраля 2019  21:13
Он больше и тоньше, чем Samsung Galaxy Fold.
Huawei представил складной смартфон Mate X
Он больше и тоньше, чем Samsung Galaxy Fold.  Новости компаний
1076
22 февраля 2019  18:20
В настоящий момент от рекламы отказались компании Nestle, Disney и Epic Games.
Из-за педофилов крупные бренды убирают рекламу из YouTube
В настоящий момент от рекламы отказались компании Nestle, Disney и Epic Games.  Новости компаний
436
Весь список
IT и Коммуникации
11 февраля 2019  10:33
Причины популярности киберспорта и турниров КС ГО
Причины популярности киберспорта и турниров КС ГО
 С каждым годом киберспорт активно развивается, поэтому его популярность растёт. Появляется много новых спонсоров, готовых оплачивать соревнования.  IT и Коммуникации
200
4 января 2019  16:37
Чехлы для MacBook - подробности
 Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
289
16 ноября 2018  06:36
Айфоны XS - позитивные характеристики
Айфоны XS - позитивные характеристики
 Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
503
Весь список
Транспорт
26 февраля 2019  13:11
Авиакомпании неспешно повышают тарифы, чтобы избежать сокращения пассажиропотока
Авиакомпании неспешно повышают тарифы, чтобы избежать сокращения пассажиропотока
В среднем стоимость перелета выросла на 5-33%. Транспорт
97
26 февраля 2019  12:43
В центре Самары временно ограничат движение транспорта Это связано с проведением праздничного мероприятия «Проводы русской зимы - Масленица»
В центре Самары временно ограничат движение транспорта
Это связано с проведением праздничного мероприятия «Проводы русской зимы - Масленица». Транспорт
103
26 февраля 2019  11:18
Самарцы предложили сократить длину пути 480-ой маршрутки
Самарцы предложили сократить длину пути 480-ой маршрутки
Также обсуждается перенос маршрутов с загруженных дорог на более свободные. Транспорт
107
26 февраля 2019  09:56
«Прибывалка-63» будет показывать расписание работы самарского метро
«Прибывалка-63» будет показывать расписание работы самарского метро
Интервал движения поездов составляет от 10 до 25 минут. Транспорт
134
Весь список
Предпринимательство
25 февраля 2019  19:26
Вывески рекламные и их изготовление
 Вывески - это таблички, размещенные на фасадах зданий, которые несут информацию о расположенных в нем организациях.  Предпринимательство
49
12 февраля 2019  10:39
Обзор рынка металлопроката
 Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
129
21 января 2019  09:10
Как выбрать удобное кресло для офиса?
Как выбрать удобное кресло для офиса?
 Сложно представить себе работу любого офиса, в котором отсутствуют удобные кресла для работы всех категорий сотрудников компании.  Предпринимательство
253
Весь список
Видео
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
519
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
567
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1275
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1088
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
986
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
1134
Весь список

Фоторепортажи
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
423
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
989
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
700
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2751
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2445
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2715
Весь список

Мероприятия
В Сызрани пройдет областной военно-спортивный лагерь «Зимний рейд»
К искусству через преодоление: в Самаре покажут экспериментальный пластический спектакль, посвященный творчеству Фриды Кало
В Тольятти стартовали всероссийские соревнования по прыжкам воду "Ласточки Жигулей"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные