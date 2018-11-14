В Самаре начали строить подстанцию для обеспечения электроснабжения здания «Фабрики Кухни»

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Началась подготовка к строительству подстанции для обеспечения электроснабжения здания «Фабрики Кухни» в Самаре, в которой планируется размещение филиала Третьяковской галереи.В 2018 году Правительство Самарской области поручило АО «ССК» в рамках инвестпрограммы на 2018 год провести мероприятие по присоединению реконструированного объекта федерального значения «Фабрика Кухня». Для осуществления подключения энергокомпанией был разработан специальный проект современной блочной комплектной трансформаторная подстанции закрытого типа (БКТП 2х1000 кВА), преимуществом которой являются ее компактность при высокой степени надежности и экологической безопасности. Данный объект даст электроэнергию не только будущей картинной галерее, но и социально значимым объектам Октябрьского района.Работа над проектом продолжалась на протяжение 2018 года. Несмотря на свою сложность, он был одобрен и утвержден как на уровне структур администрации г.о. Самара (департаментом градостроительства г.о. Самара, департаментом городского хозяйства и экологии администрации г.о. Самара, МП «Трамвайно-троллейбусное управление», МП «Самарагорсвет», МП «Спецремстройзеленхоз»), так и на уровне собственников близлежащих коммуникаций (ПАО «Ростелеком», ООО «Самарские коммунальные системы» и др.).Энергетики АО «ССК» уверены, что введение в эксплуатацию новой подстанции в будущем обеспечит надежное и безопасное электроснабжение такого значимого для жителей Самарской области объекта культурного наследия, как «Фабрика Кухня».Фото pixabay.com