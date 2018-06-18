В ОЭС Средней Волги прошла межсистемная тренировка по ликвидации условной аварии

В Объединенной энергосистеме Средней Волги (ОЭС Средней Волги) прошла межсистемная противоаварийная тренировка филиалов АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги», «Региональное диспетчерское управление энергосистем Пензенской области и Республики Мордовия» (Пензенское РДУ), «Региональное диспетчерское управление энергосистем Самарской и Ульяновской областей» (Самарское РДУ), «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Саратовской области» (Саратовское РДУ) и субъектов электроэнергетики по ликвидации аварий на энергообъектах.В мероприятии приняли участие диспетчерский персонал ОДУ Средней Волги, Пензенского, Самарского и Саратовского РДУ, оперативный и дежурный персонал филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги, ПС 500 кВ Куйбышевская и ПС 500 кВ Пенза-2 ПАО «ФСК ЕЭС», филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция».Межсистемная противоаварийная тренировка проводились с целью отработки взаимодействия при ликвидации аварии в территориальных энергосистемах и сети 500 кВ ОЭС Средней Волги.По сценарию тренировки, разработанному с участием специалистов Системного оператора, из-за аварий на электросетевых и генерирующих объектах, условно произошло выделение на изолированную от ЕЭС России работу Пензенской, Самарской и части Ульяновской энергосистем с избытком мощности. Кроме того, на изолированную работу с ЕЭС России выделилась Саратовская энергосистема со снижением частоты и обесточением потребителей на величину 100 МВт действием автоматики.Достигнутые результаты подтвердили готовность диспетчерского персонала ОДУ Средней Волги, Пензенского, Самарского и Саратовского РДУ к эффективному взаимодействию с оперативным персоналом при ликвидации нарушений нормального режима и обеспечению надежной работы территориальных энергосистем.