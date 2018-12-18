В Нефтегорске прошел рейд по неплательщикам за энергию

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В число неплательщиков за электроэнергию, как правило, попадают две категории людей. Первая, - это люди, временно испытывающие финансовые затруднения в связи с потерей работы. Данной категории ПАО «Самараэнерго» всегда идет навстречу и предлагает оформить рассрочку платежей. В этом случае задолженность погашается в среднем через полгода. Ко второй категории относятся люди состоятельные. Именно к таким должникам в городе Нефтегорск пришли судебные приставы совместно с сотрудниками ПАО «Самараэнерго».У судебных приставов на руках исполнительные листы. Сумма самой высокой задолженности 18 423 рублей. Во время рейда должника дома не оказалось. Однако на основании исполнительного производства судебный пристав имеет право списать данную сумму с банковского счета должника или наложить арест его на имущество. В зависимости от суммы долга под арест обычно попадают бытовая техника и автомобили. В ходе рейда в Нефтегорске арест был наложен на микроволновую печь и телевизор неплательщика за долг в размере 7000 рублей. В соответствии с законом у неплательщика есть 10 дней на погашение долга.Практика показывает, что до реализации имущества дело доходит редко, - должник в десятидневный срок погашает задолженность. В настоящее время общая задолженность за электроэнергию граждан-потребителей, проживающих в городе Нефтегорск Самарской области достигла почти 10 млн. рублей. Общая задолженность жителей области за поставленную электроэнергию превысила 558 млн. рублей. ПАО «Самараэнерго» намерено взыскивать образовавшуюся задолженность в судебном порядке, а также применять крайнюю меру – отключение электроэнергии.Приостановить подачу электроэнергии ресурсоснабжающая организация может после того, как потребитель накопил долги за два месяца, вне зависимости от суммы долга. За 2018 год 15 000 недобросовестных граждан-потребителей ПАО «Самараэнерго» были отключены от энергоснабжения. Около 7 000 исков о взыскании задолженности с граждан-потребителей были рассмотрены в суде в пользу ПАО «Самараэнерго». По сравнению с прошлым годом сумма дебиторской задолженности сократилась на 4,4 млн. рублей.