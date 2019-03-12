В 2019 году энергетики «Самарских распределительных сетей» планируют установить свыше 21 000 интеллектуальных приборов учета

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Так называемые «умные» приборы учета - один из первых этапов перехода на цифровую сеть. Они позволят автоматизировать систему работы с потребителями, удаленно управлять и контролировать работу самого прибора, получать данные о показаниях прибора учета дистанционно, т.е. без снятия показаний счетчиков персоналом сетевой компании и самим потребителем. Кроме того, использование «умных» счетчиков позволяет существенно снизить потери электроэнергии в сетях.В рамках реализации инвестиционного проекта на 2019 год планируется установить свыше 21 000 интеллектуальных приборов учета, в том числе в рамках реализации энергосервисного контракта. «Умные» счетчики будут установлены как у потребителей, так и на точках присоединения энергообъектов для технического учета.Энергетики обращают внимание: потребитель не несет никаких затрат, так как интеллектуальный счетчик устанавливается бесплатно, за счет сетевой организации.