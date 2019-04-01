В 2019 году энергетики «Самарских РС» установят более 1500 птицезащитных устройств

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1 апреля во многих странах мира более 100 лет отмечается экологический праздник - Международный день птиц. В настоящее время он проводится в рамках биологической программы международной организации ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Цель данного праздника - привлечь общественность к решению проблем сохранения разнообразия и численности птиц, а также обратить внимание на проблемы экологии.В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» уделяется особое внимание защите пернатых от поражения электрическим током на воздушных линиях электропередачи. Энергетики в плановом порядке реализуют целый комплекс мероприятий по их защите, поэтому за последние 10 лет не зафиксировано ни одного случая гибели птиц на воздушных линиях филиала.В 2019 году будет установлено свыше 1500 птицезащитных устройств изолирующего и антиприсадочного типа. Сами устройства не наносят птицам никакого вреда и полностью исключают механические повреждения пернатых элементами устройства. Кроме этого, на воздушных линиях электропередачи напряжением 6 и 10 кВ «голый» провод заменяется на самонесущий изолированный.В текущем году работы выполняются в рамках программы технического обслуживания и ремонтов. Завершить все мероприятия по защите птиц планируется до конца сентября.