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В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» продолжается активная работа по профилактике электротравматизма среди детей и подростков. Энергетики приходят в детские дошкольные и образовательные учреждения, школы-интернаты, образовательные центры и санатории для детей, знакомят ребят с правилами электробезопасности и опасностью электрического тока.Уроки электробезопасности проходят в разных уголках Самарской области ежемесячно. Энергетики «Самарских распределительных сетей» рассказывают школьникам о безопасном обращении с электроприборами дома, правилах поведения возле энергообъектов на улице, опасности самовольного проникновения на энергообъекты и действиях в случае обнаружения оборванного провода. Ни один урок не обходится без рассказов об опасности нарушения охранных зон ЛЭП, например, рыбалке вблизи воздушных линий, или сэлфи вблизи энергооборудования.Профилактика электротравматизма – одно из ключевых направлений деятельности «Самарских распределительных сетей». Ежемесячно проходит более 15 уроков электробезопасности как в школах, так и в дошкольных учреждениях. Помимо уроков электробезопасности, энергетики проводят мероприятия по усилению защищенности энергообъектов вблизи учебных учреждений и информированию населения об опасности электрического тока.Фото pixabay.com