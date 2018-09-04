Торжественной линейкой отметили День знаний «Роснефть-классы» школы №129 в Самаре

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1 сентября во всех школах Самары отметили День знаний. Торжественная линейка состоялась и в «Роснефть-классах» самарской школы №129 Куйбышевского района. Ребята, которые учатся в них, уже со школьной скамьи готовятся стать нефтяниками. Эти старшеклассники имеют возможность углубленно изучать не только основные школьные дисциплины, но и профильные предметы – математику, физику, химию, осваивать которые им помогают преподаватели Самарского государственного технического университета. В итоге выпускники, приходя работать на завод, тратят меньше времени на адаптацию на производстве, успешнее работают и быстрее продвигаются по карьерной лестнице.В этом году учениками в 10-м и 11-м «Роснефть-классах» школы станут 54 юных самарца, некоторые из них – дети заводчан, которые планируют пойти по стопам своих родителей и после получения высшего образования трудоустроиться на КНПЗ. Так завод поддерживает перспективную юную смену и пополняет коллектив молодыми сотрудниками.Сегодня на заводе трудятся 41 выпускник «Роснефть-класса». Некоторые из них уже стали начальниками установок и занимают руководящие должности в других подразделениях.А всего за время существования «Роснефть-классов» их выпускниками стали 470 ребят, из них 92 медалиста.