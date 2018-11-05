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Тольяттинская компания «Резерв» решила погасить обязательные платежи владельца компании «Самарские пятачки»
Тольяттинская компания «Резерв» решила погасить обязательные платежи владельца компании «Самарские пятачки»
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Тольяттинская компания «Резерв» решила погасить обязательные платежи владельца компании «Самарские пятачки»

5 ноября 2018 12:32
149
Тольяттинская компания «Резерв» решила погасить обязательные платежи владельца компании «Самарские пятачки»
 С таким заявлением компания обратилась в самарский арбитраж. 

Малоизвестная тольяттинская компания «Резерв» неожиданно решила погасить обязательные платежи владельца компании «Самарские пятачки» Владислава Кедало. С соответствующим заявлением компания обратилась в самарский арбитраж 25 октября 2018 года.

Кедало декларировал намерения построить загородный гольф-клуб в Кинельском районе Самарской области. Эта инициатива оказалась мертворожденной, а ее идеолог пошел по пути банкротства. Крупнейшим кредитором Кедало неожиданно оказалась его бывшая супруга Ирина Гусакова, которой он по брачному договору задолжал более 580 млн рублей. Зачем «Резерву» потребовалось платить за Кедало, не совсем понятно.

По данным системы СПАРК-Интерфакс, компания не ведет активной деятельности. На 88% она принадлежит себе самой и на 12% ди⁠ректору Валерию Петкевичу. Последний ранее, имел отношение к ряду операторов тольяттинского ЖКХ-рынка, пишет СО ОНЛАЙН.
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