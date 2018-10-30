Сызранский НПЗ принял участие в выставке «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия»
30 октября 2018 13:28
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В течение трех дней в Самаре проходила ХII международная специализированная выставка "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия". Для нашей губернии она давно стала одним из самых ярких бизнес-событий. На полях мероприятия специалисты отрасли имеют возможность обсудить результаты работы и наметить векторы развития.
Ключевые участники выставки - дочерние общества самарской группы ПАО «НК «Роснефть» традиционно представлены на общем стенде, но это не мешает каждому предприятию показать и собственные достижения.
Сызранский НПЗ, к примеру, не только в полном объеме справляется с плановыми заданиями по переработке, но и планомерно расширяет список выпускаемой продукции. Относительно недавно в ассортименте завода – топливо нефтяное тяжелое экспортное и новые марки дорожных битумов с улучшенными потребительскими свойствами.
Несомненный успех этого года - ввод в опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированной системы расчета материального баланса. Это уверенный шаг по пути комплексного плана цифровизации завода. Полная автоматизация процессов – дело будущего, а сегодня сызранцы сосредоточены на подготовке к пуску комплекса каталитического крекинга FCC. Планируется, что после окончания модернизации, СНПЗ станет функционировать эффективнее, будут созданы новые рабочие места, возрастет уровень промышленной и экологической безопасности. Впрочем, на предприятиях «Роснефти» охрана природы – всегда в числе приоритетов. Так, Сызранский НПЗ удостоен II места в губернском конкурсе «ЭкоЛидер-2017».
Успехи завода – успехи его коллектива. Развитие персонала, реализация молодежной и социальной политики – сильные стороны сызранского завода. Плюс к этому – поддержка региона присутствия. Только в нынешнем году благотворительную помощь нефтяников получили 18 учреждений здравоохранения, образования и культуры Сызрани.
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