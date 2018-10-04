Сызранский НПЗ поздравил с праздником своих ветеранов

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В ДК «Горизонт» Сызранский нефтеперерабатывающий завод НК «Роснефть» по многолетней традиции провел мероприятие в честь Дня пожилого человека. К дому культуры пенсионеров доставили на заводских комфортабельных автобусах, в фойе молодые специалисты вручили им подарочные наборы. До начала торжественной части для гостей выступал ансамбль заводских ветеранов «Посиделки», все желающие могли сделать моментальное фото на фоне заводской символики.Торжественная часть началась с видеозарисовки о родном заводе, о нынешних достижениях предприятия. С приветственными словами и добрыми пожеланиями к ветеранам обратились Генеральный директор АО «СНПЗ», председатель заводской профсоюзной организациии председатель Совета ветеранов завода15-ти бывшим работникам Сызранского НПЗ в этот день было присвоено звание «Заслуженный ветеран завода»."Прочный фундамент нынешних успехов заложили вы! Мы делаем все, чтобы вы нами гордились!" - обратился к ветеранам Игорь Кузьмин.Неофициальная часть продолжилась выступлением Государственного Волжского народного хора имени П. М. Милославова.Нельзя не отметить, что многие ветераны до сих пор трудятся в основных технологических цехах и курируют наиболее сложные и ответственные участки. Они прошли прекрасную школу, имеют навыки работы в кризисных ситуациях. Принципы, заложенные в российской пенсионной реформе, «Роснефть» уже давно применяет в своей деятельности, сохраняя «костяк» ветеранов, которые делятся своим бесценным опытом с молодыми сотрудниками. Значимость этих сотрудников, их уникальные компетенции, вклад не только в развитие Компании, но и всей отрасли, сложно переоценить.На сегодняшний день на учете завода состоит 1650 пенсионеров. Сызранский НПЗ заботится о соцзащите и материальной поддержке ветеранов, их оздоровлении и культурном досуге.